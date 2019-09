Per lavori edili, lunedì 9 e martedì 10 settembre dalle ore 8 alle ore 18 è istituito il divieto di transito veicolare in via Donizetti, con chiusura all’altezza del civico 14 e preavviso di chiusura angolo via Verdi e angolo strada Serre.

Sono esclusi dai divieti i residenti, le attività insediate e gli autorizzati.