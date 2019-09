"Il lavoro di un anno vanificato in 20 minuti": annullata la Festa della Vendemmia a Fontanafredda

Nella giornata di ieri, oltre ai fiumi d'acqua che si sono riversati su Alba e non solo, si è abbattuta sui vigneti delle Langhe un violento nubifragio e una terribile grandinata che ha colpito e distrutto molti vigneti. Tra questi anche l’80% dei vigneti di Fontanafreda a Serralunga d'Alba. E proprio dall'ufficio stampa dell'azienda è arrivato un comunicato per spiegare che quest'anno non ci sarà la consueta e sempre amatissima "festa della vendemmia".

"Il lavoro di un anno è stato vanificato in 20 minuti all’inizio della vendemmia", scrivono. Ci sono stati ulteriori danni per esondamento del lago della tenuta di Serralunga e per importanti infiltrazioni in altre strutture aziendali. Per questi motivi, per motivi di sicurezza e per essere vicini alle altre aziende agricole colpite da questo evento atmosferico, si è ritenuto opportuno annullare la consueta “Festa della Vendemmia” del 7 settembre 2019.