Alba, corso Langhe si risveglia sotto una coltre di fango. L’assessore: "Emergenza passata, ora interventi urgenti" (FOTO)

Squadre del Comune al lavoro, insieme agli esercenti del corso e agli addetti della Stirano, per riportare alla normalità la zona di corso Langhe dopo il nubifragio che nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri, giovedì 5 settembre, ha causato l’allagamento di una vasta area compresa tra l’incrocio con via Santa Margherita e il santuario della Moretta.



Lo scenario – dopo le immagini del corso invaso dall’acqua circolate in decine di video circolati sui social (leggi qui) – è quello di una coltre di fango di alcuni centimetri rimasta a ricoprire soprattutto i controviali e i marciapiedi.



Dalle prime ore di questa mattina gli operai stanno lavorando, con l’aiuto di mezzi meccanici, per rimuovere da strade e parcheggi la terra portata dall’acqua fuoriuscita dai tombini sotto pressione e dal rio Misureto, tracimato nello stretto passaggio in cemento in cui il suo corso è convogliato in quel tratto, e per ripulire i tanti pozzetti intasati dai detriti.



Proprio il corretto deflusso del Misureto e la necessità di interventi urgenti volti a evitare il ripetersi di un simile fenomeno lungo corso Langhe e corso Cortemilia sono ora all’attenzione dei tecnici comunali agli ordini dell’assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio, che dal pomeriggio di ieri e fino a tarda notte ha fatto la spola tra la zona più colpita dalla furia delle acque e la sala operativa della protezione civile comunale, attivata nelle ore dell’emergenza per monitorare la situazione e coordinare il lavoro delle squadre di volontari facenti capo alle varie associazioni coinvolte nei protocolli di intervento in caso di emergenza.



"In queste ore stiamo effettuando accurate verifiche tecniche col proposito di predisporre, là dove necessario, interventi di massima urgenza, da realizzarsi già nella prossima settimana", spiega al nostro giornale lo stesso assessore, che preannuncia quindi la possibilità di misure straordinarie che vadano ad anticipare ed aggiungersi alle opere già programmate nelle scorse settimane dal Comune con uno stanziamento da 89mila euro, in quel caso con riguardo specificatamente a corso Cortemilia.