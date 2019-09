Alba, nel pomeriggio task force della Protezione civile per la pulizia delle strade invase dal fango

Le operazioni di pulizia delle strade cittadine invase dal fango dopo il nubifragio di ieri proseguiranno nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 settembre, con una task force che vedrà la partecipazione della Protezione civile cittadina e dei vari gruppi di volontari attivi in città.

Ad annunciarlo l’assessore comunale Marco Marcarino, che ha dato disposizioni alla Polizia Municipale per il coordinamento delle operazioni: "Si interverrà con la pulizia delle zone maggiormente colpite con un primo intervento di mezzi, operatori e volontari, e col successivo passaggio delle squadre Stirano per il lavaggio. E' importante che i cittadini siano avvisati e che prestino la massima collaborazione, ad esempio spostando le auto parcheggiate nelle zone dove si registra la maggiore presenza di fango e astenedendosi da percorrere i tratti dove è in corso la pulizia, là dove non chiusi al traffico".