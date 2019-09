Cherasco, Provinciale 662 interdetta ai mezzi pesanti a causa di uno smottamento

Strada Provinciale 662 interrotta per i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate ai piedi di Cherasco, dove uno smottamento di circa 10 metri di lunghezza si è portata via parte della carreggiata.

Il tratto è quello ai piedi del paese, nel tratto compreso tra il sottopassaggio dell’autostrada Asti-Cuneo e il ponte sullo Stura.

Sul posto è stato predisposto un senso unico alternato regolato da semaforo, mentre i mezzi pesanti posso utilizzare come percorso alternativo l’autostrada Asti-Cuneo, tra il casello di Cherasco, in zona Moglia, e quello di Marene.

Il sindaco Carlo Davico: "Ora attendiamo di capire dai tecnici della Provincia come e con quali tempi si potrà intervenire per il ripristino della trafficata arteria, e soprattutto se i lavori di ripristino – quando avverranno – comporteranno o meno la chiusura totale della strada, tenendo conto che in quel tratto passano anche diverse condotte".



Oltre all’interruzione stradale, numerosi i disagi registrati sul territorio comunale.

"Si tratta di piccole frane e smottamenti nella zona collinare di Meane e San Bartolomeo – spiega ancora il primo cittadino –, mentre a Roreto e a Bricco il problema rimane quello degli allagamenti, di una rete idrica che si dimostra insufficiente a smaltire simili, eccezionali quantità di acqua".