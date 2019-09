Si comunica che, a causa di un guasto tecnico, l’ascensore panoramico inclinato rimarrà chiuso per qualche giorno, in attesa che la ditta incaricata posso eseguire l’intervento di riparazione necessario per ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto.

Verrà data nuova comunicazione a intervento effettuato e ascensore nuovamente in funzione. Ci scusiamo per il disagio.