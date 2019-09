Maltempo, Comuni dell’Albese verso la richiesta dello stato di emergenza. Il sindaco Bo: "Subito un tavolo che coinvolga l’intero territorio"

Il primo impegno in questa direzione è quello arrivato ancora ieri dal governatore Alberto Cirio, che in serata aveva espresso vicinanza agli agricoltori colpiti dal flagello della grandine esplicitando l’intenzione di inserire Alba e i centri maggiormente interessati dal nubifragio abbattutosi nelle scorse ore sulla bassa Langa nell’elenco dei Comuni per i quali la Regione ha già attivato nei confronti del Governo formale richiesta per il riconoscimento dello stato di emergenza. Una dichiarazione ufficiale del presidente è attesa nel pomeriggio.



Nella stessa direzione si va guardando intanto in Municipio. "Stiamo ragionando con gli uffici sulle strade da percorrere per assicurare alla città le risorse necessarie a intervenire in modo strutturale sulle problematiche idrogeologiche che interessano le zone più colpite dai sempre più frequenti fenomeni di questo tipo", conferma l’assessore Marco Marcarino, che intanto annuncia per la mattinata di domani, sabato 7 settembre, la visita in città del consigliere regionale saviglianese (e compagno di partito) Matteo Gagliasso e che sempre domani rappresenterà la necessità di fondi urgenti a favore del territorio albese agli "Stati generali degli amministratori della Lega" in programma dal pomeriggio a Domodossola, dove è attesa la partecipazione di assessori regionali e sindaci del Carroccio da tutto il Piemonte e dove in serata è prevista anche la partecipazione del segretario nazionale del Carroccio ed ex ministro Matteo Salvini.



IL MESSAGGIO DEL PRIMO CITTADINO ALBESE

Argomenti ribaditi dal sindaco Carlo Bo: "In prima battuta ci siamo occupati di garantire la sicurezza delle persone intervenendo sulle strade e monitorando i punti critici. Una volta assicurate le zone critiche, sono subito partiti i mezzi per la pulizia di strade e marciapiedi con interventi che proseguiranno anche oggi e, se necessario, nei prossimi giorni".



"Gli albesi hanno risposto in modo straordinario ed esprimo loro tutta la mia vicinanza, a nome dell’intera amministrazione comunale. Ringrazio la macchina comunale che si è messa in moto prontamente e con efficienza, così come tutti i volontari e le forze dell’ordine", prosegue il primo cittadino, che poi annuncia: "Nelle prossime settimane continueremo l’arduo e intenso lavoro di attuazione degli interventi già stanziati e di previsione di ulteriori opere necessarie per ridurre in futuro l’impatto di eventi meteorologici di tale portata che, solo negli ultimi quattro mesi di questo nostro mandato, si sono abbattuti sulla città già ben tre volte. Voglio inviare il mio sostegno anche ai sindaci dei paesi vicini a noi colpiti dalla perturbazione e far sapere loro che non sono soli. Dovremo trovare assieme le misure per evitare il ripetersi di eventi simili, quindi finita l’emergenza mi adopererò per creare un tavolo di studio che coinvolga l’intero territorio”.