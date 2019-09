Mensa scolastica: il Comune incontra i genitori per illustrare tutte le novità

Nel mese corrente, presso le scuole di Mondovì avrà inizio il nuovo servizio di mensa scolastica per i bambini e i docenti.

La gara d'appalto è stata vinta da "CAMST", una delle principali realtà nella ristorazione italiana, che da oltre quarant'anni si occupa di refezione scolastica e nutrizione in diverse città e Comuni del nostro Paese.



L'amministrazione comunale, al fine di illustrare e approfondire le novità introdotte nel nuovo appalto di servizio, ha deciso di invitare "le famiglie degli studenti iscritti alle scuole materne, di istruzione primaria e secondaria di primo grado a partecipare alla serata che si terrà giovedì 19 settembre, dalle 20.45 alle 22, all'interno del cineteatro 'Baretti'".



Per prendere parte all'incontro è richiesto l'invio di una mail di conferma entro e non oltre venerdì 13 settembre all'indirizzo di posta elettronica buonappetito_mondovi@camst.it, indicando il numero dei partecipanti (specificando se adulti o bambini), il nome della scuola, la classe e la sezione.



Nel corso della serata sarà possibile fruire, per quanti ne facciano richiesta, del servizio di babysitteraggio animato; in tale caso, sarà necessario comunicare nella stessa mail il nome, il cognome e l'età del bambino che sarà affidato agli animatori presenti in sede.