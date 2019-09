Mondovì, revoca della concessione della piscina: 40mila euro di indennizzo dal Comune allo "Sporting Club Verona"

40.492,17 euro: è la somma, a titolo di indennizzo, che il Comune di Mondovì ha erogato a favore della società sportiva "Sporting Club Verona" in seguito alla revoca della concessione del servizio di gestione della piscina comunale ubicata al civico 34 di corso Europa, precedentemente assegnato per il triennio 2017-2020.

Il provvedimento è stato adottato dall'amministrazione al fine di poter chiudere l'impianto natatorio al pubblico per eseguire importanti lavori di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico, attualmente in corso d'appalto, finanziati in parte mediante un contributo economico regionale assegnato da "Finpiemonte" e pari a 1.463.280 euro, con termine per la conclusione dell'intervento fissato al 31 ottobre 2020.