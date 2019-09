Sei bambini "Vigili per un giorno" a Montà

Il comando della Polizia municipale, in collaborazione con il comune di Montà e le famiglie, ha organizzato nella giornata di ieri un'iniziativa per sensibilizzare la popolazione adulta tramite l'utilizzo dei bambini al rispetto e alla civiltà.

Il comandante della Polizia municipale, Pierlorenzo Caranzano, 38 anni di servizio, originario di Trofarello e residente a Montà è sempre stato a favore della prevenzione.

Sei bambini, indossata la maglia azzurra della Polizia locale con su la scritta "Agente per un giorno" e i cappellini, accompagnati all'ispettore capo Pasqualina Blasi e dall'agente scelto Omar Sibona sono usciti a piedi verso il mercato per iniziare il lavoro da Vigili (riscuotere la tassa sul suolo pubblico e controllo di auto su strada).

Hanno poi distribuito il vademecum del vigile, materiale informativo sulle attività e sulle regole di vita comune (cause di incidenti stradali, sicurezza della casa, consigli pratici per il pedone, regole per i ciclisti, segnalazioni varie, mantenimento decoro urbano e la pulizia) in tutto il centro del paese e negli esercizi commerciali. La giornata si è conclusa alle ore 14.

Ai piccoli "Vigili per un giorno" è stata omaggiato la maglietta e il cappellino.

"Sono stato colpito particolarmente dall'entusiasmo che hanno avuto i bambini sin da subito. Conferma ciò che penso dei ragazzi - spiega il Comandante della polizia Municipale Pierlorenzo Caranzano-. Dobbiamo fare di più con i bambini, bisogna investire su di loro perché rappresentano il futuro"