Esondato il rio Riddone a Guarene: abitazioni e negozi allagati

Le abbondanti precipitazioni che si sono abbattute nella serata di ieri hanno causato l'esondazione del Rio Riddone in frazione Racca al confine tra il comune di Guarene e Alba creando allagamenti in abitazioni, scantinati, garage, cortili, giardini, negozi.

Allagamenti anche in frazione Bassi con disagi per i residenti e lungo la rete stradale in località Ghiomo.

Ieri sera è prontamente intervenuta la Protezione Civile comunale. Oggi pomeriggio è stato programmato un intervento su tutte le strade comunali interessate dal maltempo. Si raccomanda agli automobilisti di prestare massima attenzione sulle strade.

"Siamo intervenuti insieme alla Protezione Civile comunale di Guarene durante il maltempo cercando di evitare i disagi più rilevanti - spieda il sindaco di Guarene Simone Manzone- e osservando il fenomeno da vicino con l'obiettivo di intervenire per il completamento dei lavori di regimazione acque sull'intero territorio comunale. L'amministrazione e l'ufficio tecnico del Comune questa mattina hanno svolto i rilievi per quantificare l'entità dei danni alle aziende e ai privati"