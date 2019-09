Oltre 7 etti di cocaina purissima sotto il letto in un appartamento di Vottignasco: in manette due 30enni disoccupati

Polizia di Stato impegnata, dal 15 agosto, in massicci controlli del territorio, che hanno permesso di identificare centinaia di persone, soprattutto nell'ambito dei luoghi di ritrovo dei giovani, tra Cuneo, hinterland e Saluzzese.

E proprio da questi controlli è scaturito un importante sequestro di cocaina, ben 7 etti, scovati in un appartamento di Vottignasco. La sostanza, una volta immessa sul mercato dello spaccio, avrebbe fruttato fino a 100mila euro. Era certamente destinata ad una piazza più ampia di quella cuneese.

Il blitz della Squadra Mobile è scattato lo scorso 30 agosto, portando all'arresto di due 30enni disoccupati, un italiano e un albanese, pedinati da qualche tempo in tutti i loro spostamenti. Devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio. La droga era sotto il materasso, in un intercapedine del letto. In casa anche 3000 euro in contanti, qualche grammo di marijuana, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Le indagini non sono ancora concluse né sono stati forniti altri dettagli, su precisa disposizione della Procura, in quanto si sta cercando di risalire al canale di rifornimento e a quello dello spaccio. Indispensabile, per l'esito dell'operazione, il contributo di OKA, pastore tedesco dal fiuto infallibile. E' stato lui infatti, a trovare la droga, sottovuoto e incellophanata proprio per renderla inodore.

Importanti, nell'ultimo periodo, i risultati nell'ambito del sequestro di stupefacenti a Cuneo e comuni della prima cintura. "Assieme ai reati contro il patrimonio - ha evidenziato il dirigente della Mobile Pietro Nen - quello dello spaccio e del consumo di droga è il principale problema della città di Cuneo in termini di sicurezza del territorio".