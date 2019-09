Pianfei e l'intero Monregalese dicono addio al cavalier Giuseppe Marchisio

Giovedì 5 settembre, presso l'ospedale "Regina Montis Regalis" di Mondovì, si è spento all'età di 85 anni il cavalier Giuseppe Marchisio, una delle figure imprenditoriali più note del Monregalese e fondatore dell'omonimo salumificio, ubicato a Pianfei.

Era il 1958 quando, in Piemonte, tra le Langhe e le montagne di Cuneo, nel cuore di una terra ricca di nobili tradizioni gastronomiche, il cavalier Marchisio dava vita al suo nuovo salumificio, con l'intento di produrre salumi di qualità seguendo le antiche ricette della tradizione contadina di Langa.

Innamorato della sua professione, Giuseppe Marchisio era solito ripetere una frase divenuta il leitmotiv della filosofia dell'azienda: "Il salame può essere, in giuste dosi, un alimento giornaliero. Una sana merenda per i bambini, un buon antipasto e uno sfizioso spuntino per gli adulti, capace com'è di creare un'atmosfera conviviale in ogni occasione e a tutte le età".

Grazie all'ingresso in azienda dei figli Claudio e Nadia, l'impresa ha iniziato un processo di rinnovamento che ha portato, nel 2004, ad un sostanziale ammodernamento secondo le normative CEE, nell'ottica di adattare le nuove tecnologie e i macchinari moderni ai metodi di lavorazione della tradizione.

Il cavalier Marchisio lascia la moglie Marisa Musso, i figli Claudio e Nadia con i rispettivi coniugi, i nipoti Alberto, Marco e Paolo e i fratelli Meo e Aldo.

Questa sera, alle 20, sarà recitato il Santo Rosario presso la parrocchia del Sacro Cuore di Mondovì, nel rione Altipiano, che domani, sabato 7 settembre, ospiterà i funerali a partire dalle 15.

Le Sante Messe di Settima e Trigesima, invece, sono programmate rispettivamente alle 15.30 di domenica 15 settembre e domenica 13 ottobre.