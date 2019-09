In hotel gli italiani diventano (quasi) tutti ladri

Quando si parte in viaggio per una nuova meta, si è soliti acquistare dei souvenir per ricordo: calamite, posacenere, cibi tipici sono i più diffusi e anche le cartoline persistono, nonostante la tecnologia.

Eppure, gli studi rivelano che non sono solo i negozi i principali dispensatori di oggetti ricordo: ci pensano anche gli hotel! E non si tratta di uno scherzo, né tantomeno di un’esagerazione: 4 italiani su 5 ammettono di “rubare” tutto ciò che trovano in hotel e di riportarlo a casa in valigia.

Tutto fa brodo: bottigliette dello shampoo, saponi, cuffie per la doccia, accappatoi. I clienti degli hotel non perdono molto tempo a selezionare gli oggetti a disposizione, accalappiano tutto seguendo l’idea del “mi potrebbe sempre servire”.

Una volta arrivati in hotel, praticamente, gli italiani si convincono che tutto sia a loro disposizione. Tra le cose più assurde che molti di loro tendono a rubare ci sono le ceste porta frutta, le batterie del telecomando, le lampadine. Per non parlare, poi, di cuscini e coperte, accuratamente selezionati in base alla qualità.

Quello che fa sorridere è che il valore degli oggetti sottratti e il costo a notte in hotel non hanno paragoni e appare tutto molto paradossale, considerando che i furti spesso avvengono tramite attrezzi del mestiere come cacciaviti e piedi di porco, utili a rimuovere dalle pareti quadri, specchi, elettrodomestici e stereo.

Certo, il valore economico di ciascun oggetto è davvero basso ma, sommando tutti gli oggetti spariti dalle singole stanze ogni giorno e moltiplicandoli per un anno un po’ di perdita, gli hotel, di certo ce l’avranno. Ognuno di essi, spende annualmente circa 200mila euro per gli accessori e i servizi offerti, considerando che vengono forniti giornalmente. Senza calcolare i saccheggi ai buffet: vasetti di marmellata, formaggi, brioche vengono furtivamente nascosti all’interno delle borse o sotto le giacche per essere divorate durante la giornata.

Molti hotel, nel corso degli anni, hanno deciso di prendere qualche precauzione:

la scelta di grucce particolari , ad esempio, legate tra loro e fissate direttamente agli armadi;

l’inserimento di microchip in accappatoi e asciugamani , che segnalano se questi ultimi vengono portati fuori dal locale;

l’opzione di addebitare direttamente sul conto della camera quello che viene consumato al minibar;

modifiche nei bagni delle camere con l’installazione di dispenser sapone, carta igienica e asciugamani più innovativi che non possono essere rimossi dalle pareti o, utilizzando l’elettricità , sono sprovvisti di ricariche interne da sottrarre (es. la carta asciugamani).

Questi piccoli accorgimenti, però, comportano un investimento economico di non poco conto e non è detto che tutti gli alberghi siano in grado di sostenerlo.

Morale della favola: numerose attività ricettive si sono rassegnate all’idea di essere derubate consapevolmente ogni giorno. La beffa è che a farlo sono soprattutto i turisti italiani, non considerando che rubano, praticamente, a casa propria, senza tener conto che molti sono oggetti di poco conto che potrebbero acquistare a pochi centesimi in qualunque discount.

Si sa, ciò che è gratis fa sempre gola e la tentazione di lasciare cibi e prodotti per l’igiene personale “lasciati a metà” è sempre molto alta. L’importante è non fare la fine di un cliente furbacchione in un hotel di Tokyo che, dopo aver trovato un metodo per non far registrare il consumo di alcune bottiglie, se le è comunque trovate addebitate sul conto. E questo perchè nessuna tecnologia potrà mai equiparare l’occhio attento di camerieri svegli che, come in questo caso, avevano scoperto l’inganno, addebitando sul conto della camera le bottiglie mancanti.