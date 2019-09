Medicina dello Sport: al servizio della Tua Passione

Lo sport è alleato prezioso nella vita: aiuta a liberare la mente, può motivarci a migliorare e aiuta a correggere stili di vita poco sani.



La medicina sportiva ricopre ormai un ruolo centrale ai fini della tutela della persona.

La visita per l’idoneità è strumento fondamentale per il controllo delle nostre capacità fisiche, spesso decisivo ai fini della diagnosi, della terapia e della prevenzione di patologie legate all’attività sportiva.



Oltre ad essere obbligatorio per l’attività agonistica e, da alcuni anni, anche per quella non agonistica, il certificato di idoneità è richiesto dalla gran parte dei centri sportivi, dalle piscine alle palestre, come forma di tutela da eventuali infortuni dei tesserati.



Al Laboratorio Pasteur di Cuneo è possibile effettuare la visita sportiva, sia agonistica che non agonistica, potendo contare su competenza e professionalità, con tempistiche e orari ideali per una normale giornata lavorativa.

