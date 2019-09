10° edizione per la "Fiera di fine estate" a Vezza d'Alba

"Quest'anno nella giornata della Fiera vengono presentati alla cittadinanza i lavori di messa in sicurezza e di ampliamento del Centro Sportivo con la collocazione del bar al piano terreno - spiega il sindaco di Vezza d'Alba Carla Bonino - e le iniziative principali sono rivolte alle famiglie con la grigliata a pranzo ed ai bimbi con le Olimpiadi dei bambini nel nuovo Parco Giochi. È una occasione per offrire una giornata di visibilità alla parte bassa del paese, mentre nella Villa si sta lavorando all'organizzazione della Fiera del Tartufo di novembre."



Grandi novità per l'edizione numero 10 de "La Fiera di fine estate" a Vezza d'Alba, avviata dall'associazione commercianti Vezzesi 'L Torion si realizza grazie al Comune di Vezza d'Alba insieme alla Pro Loco locale.



Da due anni si svolge presso gli spazi esterni del Campo Sportivo di Vezza per motivi organizzativi e di sicurezza. La manifestazione vede l'allestimento del mercatino e la valorizzazione delle iniziative di promozione del territorio.



In anteprima, sabato 7 settembre alle ore 16 presso, presso il centro sportivo vezzeze in via Salerio si terrà il 1° Memorial Vignaioli Roerini "Fabio Pezzuto" quadrangolare a. 2004. Il trofeo viene messo a disposizione dall'Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero. Seguirà un apericena offerto da I vignaioli" e "Io pizza".



Momento ufficiale con l'apertura della kermesse, domenica 8 settembre alle ore 9, presso il centro sportivo, seguita alle 9.30 in piazza Pietro Ferrero dal mercatino di prodotti tipici locali e di hobbistica. Alle 11 si terrà l'inaugurazione del nuovo impianto sportivo con intitolazione del nuovo parco giochi, seguita dall'esibizione del gruppo Folklore del Roero.



Appuntamento in tavola alle 12.30 nello spazio all'aperto davanti al centro sportivo con la "Gran braciolata mista", a cura della Pro Loco vezzese in collaborazione con il ristorante Belavista.



Nel primo pomeriggio alle 15 momento dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni con le "Olimpiadi dei piccoli" presso il parco giochi (iscrizione entro le ore 14).



Pensato sempre per il divertimento dei piccoli, alle 17 "Premiazioni e dolce merenda" spuntino e diletto con i gonfiabili di Allegramente. Alle 17.30 il C.R.A.S. di Bernezzo e il Museo naturalistico del Roero offriranno uno spettacolo magnifico attraverso la liberazione di due rapaci (gheppi).



L'evento si concluderà, venerdì 13 settembre alle ore 21, con l'atterraggio notturno dell'elisoccorso del 118 nel campo sportivo.



Per ulteriori informazioni scrivere una email a: info@comune.vezzadalba.cn.it oppure telefonare al numero 335.7059443. Prenotazioni per la gran braciolata mista: 338.8370929, 338.2334632 Pro Loco (adulti euro 20, fino a otto anni euro 10, soci tesserati Proloco euro 15).