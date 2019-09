Al via “Saluzzo 2019”, la 53esima mostra filatelico-numismatica: grande esposizione di francobolli e monete nell’ex Caserma Musso

“Saluzzo 2019” è il titolo della tradizionale manifestazione filatelico-numismatica di settembre, giunta alla sua 53esima edizione, che quest’anno ha una valenza nazionale.

La città è stata prescelta dalla Federazione fra le società filateliche italiane, quale sede di una delle tre esposizioni nazionali e di qualificazione per le classi di filatelia tematica e maximafilia. Non solo ma una delle giornate della manifestazione è stata considerata dalla Federazione fra le società filateliche come “Giornata della filatelia 2019”.

L’evento, che si svolgerà nelle Antiche Scuderie dell’ex-caserma “Mario Musso”, prenderà il via venerdì 6, alle 17,30, con la cerimonia inaugurale, per proseguire nelle giornate di sabato 7 e domenica 8. La premiazione degli espositori avverrà durante una serata di gala, in programma all’Interno Due, sabato 7.

Verrà pure allestita una sezione con materiale filatelico riguardante il cinquantenario dello sbarco sulla luna.

Sarà anche esposta una selezione di monete del Marchesato di Saluzzo, di proprietà dell’ex-presidente del Circolo “Bodoni”, Pierino Battisti.

Per l’occasione saranno edite due cartoline speciali raffiguranti Casa Cavassa ed il busto marmoreo di Francesco Cavassa. Funzioneranno due annulli speciali figurati sempre dedicati a Casa Cavassa ed a Francesco Cavassa. Sarà attivo un ufficio postale distaccato e sarà dato alle stampe un apposito Numero Unico, contenente articoli su Casa Cavassa, firmati dal professor Marco Piccat.

La manifestazione è organizzata dal Circolo Filatelico-Numismatico “G.B. Bodoni” con la Federazione fra le società filateliche italiane ed è posta sotto il patrocinio del Comune di Saluzzo, con la collaborazione della Fondazione “Amleto Bertoni-Città di Saluzzo”, l’Unione delle Società Filateliche del Piemonte e Valle d’Aosta, nonché con il tangibile sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Saluzzo e della Cassa di risparmio di Saluzzo spa.

“La 53esima edizione della nostra manifestazione, proprio per il suo livello nazionale - commenta il presidente del Circolo “G.B. Bodoni”, Luciano Drua - sarà il degno preambolo alla presentazione del francobollo per Saluzzo che verrà emesso dalle Poste il prossimo 10 ottobre”.

L’ingresso all’esposizione è libero; l’orario sarà il seguente: venerdì 6, 17,30-19; sabato 7 e domenica 8, dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19.