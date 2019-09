Domenica 15 settembre a Caraglio c'è "Sport in piazza"

Si avvicina la prossima edizione di Sport in piazza: la manifestazione di promozione sportiva in programma per il pomeriggio di domenica 15 settembre a Caraglio.

L’iniziativa segue lo slogan “…Sono uno sportivo, lo metto in piazza!” ed è ancora una volta un’opportunità per conoscere le diverse attività agonistiche praticate sul territorio del Comune caragliese e in vallata.

L'evento intende avvicinare il grande pubblico, ma specialmente i giovani, alle diverse discipline sportive: anche quelle meno note. Il punto di forza è la funzione educativa e sociale delle discipline, come fattore di crescita e di arricchimento della personalità dell’individuo, di prevenzione della salute, di miglioramento della qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.

Verranno attrezzati appositi spazi in piazza San Paolo dove, attraverso la partecipazione delle Associazioni locali, si aprirà una vera e propria vetrina dello sport. Le società aderenti, attraverso i loro istruttori, oltre a proporre esibizioni, si dedicheranno soprattutto all'attività di promozione coinvolgendo tutti i ragazzi che desidereranno provare a “giocare” allo sport.

Come per le precedenti edizioni è in programma una premiazione a sorteggio per il concorso ”Prova, gioca e… vinci!”, con l’estrazione delle schede complete dei visti comprovanti l’effettuazione delle pratiche sportive proposte.