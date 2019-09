Il Gruppo Storico del Saluzzese rievoca il conflitto di potere tra il Signore del Cardeto e il Marchese

E’ la Rievocazione storica dei trent’anni del Gruppo Storico del Saluzzese quella che si svolge sabato 7 e domenica 8 settembre, nel parco Gullino, ex parco di Villa Aliberti.

I figuranti saranno impegnati nel riportare in vita ciò “Un giorno accadde a Saluzzo..." nel 1380: il conflitto di potere tra il signore del Cardeto (il feudo corrispondente all’attuale Cardé) e il Marchesato di Saluzzo.

L’incipit della rievocazione racconta che al Marchese di Saluzzo venne all’orecchio che le carovane delle vettovaglie che da qualche tempo venivano assaltate e depredate, erano quelle obbligate a transitare nel feudo di Cardeto. Adirato, e non poco, per questi avvenimenti, invita il Signore del Cardeto, suo vassallo, a presentarsi innanzi a lui per discutere la questione….

Sempre per i 30 anni di fondazione del Gruppo Storico, è visitabile nel corridoio del municipio ( in via Macallè) una mostra di una quarantina di immagini inedite realizzate nei luoghi del cuore e dell’azione del Gruppo, i cui principi fondanti sono appunti quelli di “rievocare”: portare in vita i fatti accaduti, ma anche costumi, abiti, armi, usanze, oggetti del passato per riproporre l’atmosfera del periodo d’oro del Marchesato di Saluzzo.