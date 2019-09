Prova uno strumento, iniziativa propedeutica alla musica a Revello

Dopo molti anni di iniziative musicali a Revello e sul territorio, il gruppo Accademia Musicale Niccolò Paganini (scaturito da un’idea del prof. Franco Prochietto), propone un appuntamento diverso, gratuito, per tutti coloro che desiderano avvicinarsi all’universo della musica.



Anche solo per curiosità, per grandi e piccini, abbracciare uno strumento musicale è un’esperienza molto particolare, è un po’ come il prolungamento della nostra persona, è un soggetto sonoro che riserva sempre qualche sorpresa, anche per chi lo utilizza da anni.



Uno strumento musicale è come compagno di viaggio, di crescita personale, di fonte di scoperta continua, di sfida personale riguardo ai piccoli e grandi risultati che si ottengono, di ricerca di una voce che scaturisce dall’interno e si fa subito ascoltare, di immediata gratificazione, di ricerca dell’aspetto artigianale, unico, irripetibile, di comunicazione con gli altri, oltre che un ausilio significativo per la scoperta della cultura musicale, per lo sviluppo della memoria e della coordinazione, dell’abilità logica e del bello in generale.



Poi tutto viene amplificato in modo naturale da quello scrigno sonoro della Cappella Marchionale, situata nel Municipio di Revello, dove qualsiasi evento sonoro viaggia attraverso quella magnifica struttura architettonica.

Quindi è un invito per far rivivere con le persone questi ambienti storici con gli strumenti che sono costruiti in epoca più recente per la gioia di sperimentare e parlare informalmente con musicisti che possono soddisfare le vostre curiosità.



L’appuntamento è per martedì 17 settembre 2019, dalle ore 17 alle ore 19 presso la Cappella Marchionale, con accesso dalla torre del Municipio di Revello.

Info tel. 333 6344277-334 1857469