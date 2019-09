"Sagra ortofrutticola Città di Cuneo": al via la fiera di San Sereno a San Rocco Castagnaretta

Alla presenza dei alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale di Cuneo e delle autorità locali, onorevoli e senatori, del presidente della Fondazione Crc di Cuneo Giandomenico Genta e dei rappresentanti delle Associazioni di categoria del settore agricolo, è stata inaugurata la 92esima Sagra Ortofrutticola "Città di Cuneo" meglio conosciuta come sagra di San Sereno. A portare un po' di allegria Tarcisio con le maschere di Busca Gironi e Gironetta.

Tre giorni intensi di fiera con al centro i prodotti (frutti e ortaggi) a km 0 che rappresentano l'eccellenza della produzione delle aziende agricole locali esposti in bella vista lungo viale San Sereno a San Rocco Castagnaretta. Lungo la via di accesso a piazzale Don Marro sono stati collocati i banchetti dei produttori agricoli, mentre via Demonte è stata trasformata, per l'occasione, nel “museo” della tradizione agricola, con l"esposizione di attrezzature e macchinari d’epoca messi a disposizione da produttori agricoli del territorio.

Esattamente come i Discepoli di Auguste Escoffier, che sono andati in giro per il mondo a promuovere la buona cucina, tra le nuove leve e i loro promotori, oggi in Italia vantiamo il record europeo di Aziende agricole guidate da under 35.