Tornano a Cuneo gli incontri del programma "Abitare la vita"

Ritornano anche quest'anno gli incontri del percorso di analisi e testimonianza "Abitare la vita" delle parrocchie cuneesi di S. Paolo e della città capoluogo in generale.

Il programma - realizzato con il contributo della Fondazione CRC e con il sostegno di Idea di Idroterm - si compone di nove diversi incontri in programma da venerdì 27 settembre al 29 novembre.

L'iscrizione singola ha un costo di 30 euro, che scende a 5 euro per gli studenti; i nuclei famigliari, invece, possono partecipare con un'iscrizione unica a 40 euro. Ci si può iscrivere presso la parrocchia di S. Paolo, la libreria "Stella Maris", la libreria "L'Ippogrifo", il Mondadori Bookstore, alla cartolibreria "Piccolo Mondo" e alla cartoleria-edicola "La leggenda".

Gli incontri si terranno alle 21 nel salone polifunzionale della parrocchia di S. Paolo in via Fenoglio 47.

"Il sogno di ogni persona è quello di vivere al meglio la propria vita; ma questo percorso comporta anzitutto una conoscenza vera di se stessi, del patrimonio genetico ricevuto, delle potenzialità fisiche, psicologiche, spirituali e dell’ambiente culturale e sociale nel quale si è inseriti - dice il coordinatore del corso don Gianni Falco - . Inoltre la capacità di instaurare relazioni belle e significative con le altre persone: ma anche la forza per superare con coraggio le fragilità e le ferite della vita. Infine, per chi è credente, sapersi confrontare con Dio e la sua parola, per avere una luce maggiore che illumini il cammino della vita. Attraverso Relatori profondamente preparati nei vari ambiti della ricerca rifletteremo settimanalmente sopra queste realtà che costituiscono l’ossatura del nostro vivere quotidiano e della nostra crescita personale e sociale".

Di seguito il programma della rassegna:

- Venerdì 27 settembre

Abitare una buona nutrizione, con il Dott. Giuseppe Malfi (presidente nazionale associazione dietetica e nutrizione clinica di Cuneo)

- Venerdì 4 ottobre

Abitare la vita nella cultura contemporanea, con Don Giovanni Giordano (biblista e teologo di Cuneo)

- Venerdì 11 ottobre

Superare le ferite: forza e coraggio, con Giacomo Sintini (pallavolista della nazionale italiana)

- Venerdì 18 ottobre

Vivere le stagioni della vita, con il professor Matteo Armando (università Urbaniana di Roma)

- Venerdì 25 ottobre

Abitare il patrimonio genetico, con il Dott. Antonio Amoroso (genetista delle Molinette di Torino)

- Venerdì 8 novembre

Attraversare la fragilità, con la Dott.ssa Cristina Malano (andragogista di Cuneo)

- Venerdì 15 novembre

Abitare belle relazioni, con il professor Mario Salisci (sociologo dell'università Lumsa di Roma)

- Venerdì 22 novembre

Abitare la società digitale, con il professor Raffaele Mantegazza (pedagogista di Milano)

- Venerdì 29 novembre

Abitare se stessi e il tempo, con il professor Roberto Vignolo (biblista di Lodi)