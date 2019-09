Open day: l’Istituto musicale di Alba apre le sue porte agli aspiranti studenti

Per conoscere il Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca” di Alba, incontrare gli insegnanti e conoscere l’offerta formativa, è possibile partecipare all’Open day, la giornata a porte aperte, che si terrà mercoledì 18 settembre 2019 dalle ore 16 alle 23.

La direttrice, il corpo insegnante e il personale della segreteria spiegheranno ai visitatori come sono strutturati i corsi, mostreranno le aule attrezzate e potranno meglio orientare gli aspiranti studenti sulla scelta dello strumento e sul percorso di studio più adatto alle singole esigenze.

La scuola di musica si trova in via Accademia 6 ad Alba. Oltre alla sede, il “Lodovico Rocca” dispone della bellissima sala Beppe Fenoglio, sita nel complesso di Santa Maria Maddalena e attrezzata con strumentazione tecnica all’avanguardia. In questa sala, oltre che in altri spazi comunali del centro storico, si tengono ogni anno i saggi scolastici, i concerti e la prestigiosa Stagione di Musica da Camera.

Le iscrizioni all’anno scolastico 19/20 scadranno quest’anno il 20 settembre 2019. La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00.