I 40 elementi dell'Orchestra di fiati della Città di Ginevra "Harmonie Nautique" in concerto ad Alba

Alba Music Festival e Musicando Italy, in collaborazione con il Centro Culturale San Paolo, presentano sabato 7 settembre, ore 21 al Tempio di San Paolo di Alba, il concerto dell’Orchestra di fiati della Città di Ginevra - Harmonie Nautique, compagine orchestrale di oltre 40 elementi.



Dopo le tournée in Toscana nel 2012 e in Liguria nel 2015, stavolta l'Orchestra di fiati della Città di Ginevra “Harmonie Nautique”, diretta da Eric Haegi, si propone al pubblico albese con un originale programma che combina pezzi sacri (Exultate, jubilate di Mozart e estratti del Requiem di Fauré con la soprano Marie-Hélène Essade), divertimenti all'italiana (Ouverture della Cenerentola di Rossini), musica americana (Fanfare for the Common Man di Aaron Copland) e una splendida ma raramente eseguita Sinfonia per organo ed orchestra di fiati di Alexandre Guilmant (compositore novecentesco francese), con la partecipazione dell'organista argentino-svizzero Diego Innocenzi.



Fondata nel lontano 1883 come ensemble a corollario delle regate di vela, nel tempo l'Harmonie Nautique si è trasformata in vera orchestra filarmonica ed è diventata l'Orchestra di fiati ufficiale della Città di Ginevra, esibendosi sia in cerimonie ufficiali sia in concerti sinfonici nella più prestigiosa sala della città, il Victoria Hall.



L'Harmonie Nautique, si esibisce il giorno precedente in una tappa a Torino (Venerdì 6 settembre alle ore 21 presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista).



Il concerto è ad ingresso libero.