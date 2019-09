Ad Alba la festa provinciale Flai Cgil

Festa della Flai CGIL provinciale: appuntamento per le lavoratrici e i lavoratori del settore agroindustriale alimentare ad Alba sabato14 settembre.



Per la Flai CGIL cuneese è un momento conviviale e di aggregazione sociale tra lavoratrici e lavoratori di un settore che si occupa di grandi, medie e piccole industrie alimentari, di cooperative di confezionamento alimentare, macelli, operai forestali, aziende agricole.



Tra gli obiettivi principali vi è quello di tutelare, difendere e promuovere i diritti individuali e collettivi delle lavoratrici e dei lavoratori che rappresenta e voler rafforzare la solidarietà tra tutti i lavoratori stabili, precari e disoccupati, coniugando sempre il ruolo sindacale a scelte più ampie in difesa della salvaguardia generale della salute, dell’ambiente, del territorio e della qualità dei prodotti.

Una Festa per incontrarsi e approfondire reciprocamente il proprio lavoro e ruolo, un incontro per favorire i rapporti e le conoscenze.

L’appuntamento ad Alba in Piazzale Beausoleil – Spazio H- alle ore 19 con panini, primi piatti, gastronomia vegana, birra del Pub Boiafauss e musica di "Radio Bra on the rocks" e DjSet TiAmavo. Finale di serata alle ore 21,30 con il concerto di Bandakadabra.





La Segreteria provinciale Flai