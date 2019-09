Fossano: il 32° Reggimento Genio Guastatori è ufficialmente cittadino onorario

Il 32° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina Taurinense ha ricevuto oggi, sabato 7 settembre, la cittadinanza fossanese onoraria. La delibera consiliare per il conferimento è dello scorso luglio, ma oggi si è svolta una cerimonia, alla presenza di autorità civili e militari per sancire ufficialmente il profondo legame tra la città di Fossano e i genieri, di stanza nella città degli Acaja dal 2017.

A dar lettura delle motivazioni è stata la Presidente del Consiglio Comunale Simona Giaccardi, sottolineando come questa affondi le sue radici nella “costante opera a favore del mantenimento e del ripristino della pace; nella dedizione allo sviluppo della sicurezza in Paesi devastati dalla guerra, nel sacrificio che tanti militari hanno offerto nell’adempimento del dovere; nella devozione e nell’impegno spesi a favore della Patria e di tutta la collettività durante le attività di soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali; nella costante attività di bonifica del territorio da residuati bellici in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, come nel caso di Fossano il 19 maggio scorso; nella testimonianza e nell’esempio offerti nel far vivere e tramandare le virtù militari e i valori fondamentali della nostra società: solidarietà, coraggio, lealtà, spirito di sacrificio, altruismo e fedeltà alle Istituzioni”.

A portare un saluto e a dimostrare stima e riconoscenza al 32° Reggimento si è espresso il sindaco di Fossano Dario Tallone che ha ripercorso la storia del Reggimento dalle origini ai giorni nostri sottolineandone l’impegno profuso sia in tempo di guerra, sia in tempo di pace con azioni di collaborazione sul territorio: “Sono molto felice che in questo fine settimana ci sia anche il Raduno degli Alpini. In questi giorni ho visto la grinta e il cuore con il quale si sono spesi per questa iniziativa, spesso con ritmi frenetici”

Sia la maggioranza che la minoranza consiliare sono intervenute attraverso le parole del consigliere e senatore in quota Lega Giorgio Maria Bergesio e, per quanto riguarda il PD di Vincenzo Paglialonga. Lunghi applausi sono stati tributati al ricordo di Carlo Alberto Dalla Chiesa al quale è intitolata la caserma sede del 32°, ricordato da Bergesio e ai genieri deceduti nell’operazione ISAF nel 2010, il maresciallo Gigli, il sergente Ramandù, Francesco Positano e Luigi Pascazio ai quali ha rivolto un pensiero Paglialonga.

“L’esperienza di comando è impegnativa, ma dà l’opportunità di vivere momenti unici come quello di oggi. Il 19 maggio ho vissuto l’attività di bonifica e ho potuto constatare la straordinaria sinergia tra tutti gli attori del territorio. Alla base di tutto, però, ci sono i valori umani, le persone. Il nostro motto è: ci saremo sempre. A maggior ragione, da oggi, ci saremo sempre come cittadini di Fossano con le stellette” ha detto il comandante del 32° Reggimento Mario Fabio Pescatrice.

Presente alla cerimonia anche il comandante della Brigata Alpina Taurinense, il generale Davide Scalabrin, legato a Fossano per aver avuto il comando del 1° Reggimento Artiglieria da Montagna: “La cittadinanza è l’emblema dell’integrazione con la cittadinanza, avvenuta, in questo caso, in tempi molto brevi. Da oggi anche il 32° fa parte della famiglia dei Fossanesi con le stellette”.