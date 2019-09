Forum “Fisco&Futuro”: la Robot Tax, iscriviti all'evento gratuito del 23 settembre

Lunedì 23 settembre sul palco del Teatro Carignano di Torino, i più autorevoli esperti in ambito di fiscalità, imprese e nuove tecnologie si confronteranno su temi quali l’effettivo apporto di robot e intelligenza artificiale, le implicazioni sociali legate al mondo del lavoro e l’improcrastinabile gestione delle reali implicazioni dei progressi tecnologici.

L'evento “ROBOT TAX. La fine del lavoro senza la fine dello Stato" è organizzato da Eutekne, editore e centro studi indipendente del settore economico-giuridico, in occasione della seconda edizione di “Fisco&Futuro”, il forum rivolto ai professionisti e dedicato alle novità in campo fiscale.

La sessione del mattino (9-13) è dedicata ai workshop e ai percorsi di approfondimento tematico rivolti ai professionisti presso l’Aula della Camera italiana del Museo del Risorgimento presso il Palazzo Carignano, che danno diritto a 4CFP (acquisto e iscrizioni sul sito dedicato).

Nel pomeriggio (14-19) il main event al Teatro Carignano di Torino sarà introdotto keynote speech “Il futuro dei computer e dell’intelligenza artificiale” del matematico Piergiorgio Odifreddi, e proseguirà con due tavole rotonde moderate da Francesco Giorgino, conduttore del Tg1, analista di politica interna ed economica in cui saranno discussi i temi riguardanti la tassazione sui robot, il dibattito sull’Intelligenza Artificiale e le agevolazioni alla digitalizzazione delle imprese.

Se l’automatizzazione non crea lavoro, è giusto che lo Stato spenda risorse per agevolare gli investimenti in produttività? È tecnicamente possibile la tassazione dei robot? Quali sono i rimedi necessari per evitare la perdita di gettito e l’esplosione delle disuguaglianze?

PRIMA TAVOLA ROTONDA

La Robot Tax: una tassa equa o ingiusta?

SECONDA TAVOLA ROTONDA

Il piano industria 4.0: rischio o opportunità?

Il main event è pubblico e gratuito (iscrizioni sul sito dedicato) e conferisce ulteriori 4CFP ai professionisti che frequentano la sessione del mattino.

L'evento ha il patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Torino, del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino.

Info su www.fiscoefuturo.it