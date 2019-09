A Dronero e Roccabruna si passeggia per la vita con AIL Cuneo e “Fiore per la vita” di Savigliano

Domenica 22 settembre alle 9.30 in piazza Martiri a Dronero prenderà il via la quarta edizione della “Passeggiata per la vita”, per ricordare due ragazzi prematuramente scomparsi: Anna Brignone e Paolo Rubino. Si tratta di una camminata non competitiva e adatta a tutti che si snoderà su due percorsi alternativi: uno di circa 7 chilometri (Dronero, San Giuliano di Roccabruna, Foglienzane, Viale Sarrea, Via Roma) e uno di circa 11 chilometri (Dronero, San Giuliano Di Roccabruna, Strada Valle Maira, pista ciclabile Di Dronero, passaggio sul suggestivo “Ponte del Diavolo”). Per maggiori informazioni e prenotazioni telefonare al numero 380/3175118 o inviare un’e-mail all’indirizzo info@ail.cuneo.it

“Desidero ringraziare di cuore chi ha reso possibile che anche quest’anno si svolgesse questa camminata – dichiara Elsa Morra, presidente di AIL Cuneo – mettendo a disposizione il proprio tempo, il proprio denaro, ma soprattutto il grande entusiasmo che rappresenta il vero collante di questo appuntamento divenuto ormai una piacevole abitudine. Ringrazio anche sin da ora chi vorrà partecipare e camminare con noi con i piedi in terra e lo sguardo rivolto al cielo, verso gli angeli che hanno ispirato questo evento”.

“Un evento nel quale il fattore umano e solidaristico ha da subito conquistato il cuore dei partecipanti che ne hanno poi diffuso l’emozione – aggiunge Gianfranco Capello, presidente de “Il Fiore della Vita”. – È l’entusiasmo dei promotori, le famiglie Brignone e Rubino, che invece di cedere alla ‘malinconia dell’importanza’ hanno sublimato la sofferenza ad una festa di vita per aiutare gli altri. E’ l’entusiasmo di tanti giovani che per settimane si adoperano per rendere tutto esemplare. E’ il sostegno, spesso silenzioso, di molti sponsor che non investono per avere, ma per condividere”.

Per partecipare alla camminata occorre acquistare un pettorale con un’offerta base di 5 euro. Sono disponibili anche pettorali per gli “amici a quattro zampe” con pacco gara al costo di 3 euro. Sarà tuttavia possibile iscriversi fino a 30 minuti prima della partenza direttamente in piazza.

E’ garantito il pacco gara ai primi 3.000 iscritti ed è prevista la premiazione con una targa speciale al gruppo più numeroso. Durante la giornata sarà possibile pranzare in zona nei locali convenzionati che predisporranno il “menù dello sportivo”. Tutto il ricavato della vendita dei pettorali verrà destinato a sostenere le attività di AIL Cuneo e del “Fiore della Vita” di Savigliano, che supportano i pazienti e i loro familiari in cura rispettivamente presso il reparto di Ematologia dell’Ospedale “Santa Croce” di Cuneo e presso il reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale “SS. Annunziata” di Savigliano.

I punti in cui è possibile acquistare i pettorali:

CUNEO – Il Podio (Madonna dell’Olmo), Muzak Dischi (Corso Nizza), sede AIL (via Schiaparelli)

BORGO SAN DALMAZZO – Bottero Ski (zona Borgomercato)

CARAGLIO – Lavastiralampo (via Roma)

DRONERO – Tabaccheria Marcella (via Roma, 48), Tabaccheria Da Luisa (via Giolitti, 43), Fuso 2 (viale Stazione), Bar tabacchi Galliano (viale Stazione)

ROCCABRUNA – Farmacia Gallinotti (Strada Provinciale 21)

SALUZZO – Slalom (via Gualtieri), Ottica Gedda (piazza Cavour), Il Podio Sport

SAVIGLIANO – Patty Sport (via Molinasso, 6)

VERNANTE – Outlet Bottero Ski