Cosa fare questo fine settimana in provincia di Cuneo? Da Vezza d'Alba a Bergolo, eventi e fiere per ogni gusto

Da Murazzano ad Upega, passando per San Rocco Castagnaretta e Vicoforte Mondovì, questi sono alcuni dei tanti appuntamenti organizzati in questo week end da Comuni e proloco. Un elenco esaustivo delle manifestazioni in Provincia lo trovi sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it

Fiere, enogastronomia e feste patronali

A Vezza d’Alba sabato 7 e domenica 8 settembre ci sarà la Fiera di Fine Estate, dedicata ai prodotti artigianali e agricoli. Sabato alle 16.00 presso il campo sportivo di via Salerio si disputerà il 1° Memorial Vignaioli Roerini “Fabio Pizzuto” a cui seguirà l’apericena. Domenica la manifestazione si aprirà alle 9.00 al campo sportivo, dalle 9.30 mercatino in Piazza Pietro Ferrero. In mattinata ci sarà anche l’esibizione del Gruppo Folklore del Roero. Alle 12.30 è in programma la gran braciolata mista (gradita la prenotazione), mentre il pomeriggio sarà dedicato ai piccoli con giochi e divertimenti vari. Alle 17.30 verranno liberati animali a cura del CRAS e del Museo Naturalistico del Roero. Info: https://www.facebook.com/ProLoco-Vezza-dAlba

A Montà d’Alba appuntamenti fino a lunedì 9, tra musica, sport e cucina tipica con “La Sagra di settembre”. Sabato 7 il programma propone uno degli eventi più attesi: le locande dei borghi, cena itinerante nel centro storico; seguirà alle 23, in piazza San Michele, il concerto della Shary band. Domenica 8, alle 15 sarà proposta un’altra novità assoluta, Street workout, passeggiata fitness per le vie e il verde del paese (il costo è di 15 euro). A coronare una festa caratterizzata da tanta buona musica, alle 22, in piazza San Michele, ci sarà il concerto del gruppo Time out che proporrà i maggiori successi degli 883. La sagra si chiuderà lunedì 9, con la tradizionale fiera allestita nel centro del paese. Info: https://www.facebook.com/pg/proloco.monta



Sabato 7 settembre a Murazzano è in programma la Festa della Luce, vigilia della Festa patronale della Madonna di Hal; alle 18.00 si celebrerà la Santa Messa nel Santuario, dalle 19.00 alle 2.00 le strade saranno illuminate dalle fiaccole e i principali monumenti saranno aperti con visite guidate gratuite; dalle 19.30 passeggiata gastronomica, tre band musicali in movimento, animazioni e giochi per bambini. Speciale apertura notturna della torre.

In caso di pioggia la festa sarà rimandata al giorno successivo.

Info e programma completo: http://www.comune.murazzano.cn.it/

A Bergolo nel fine settimana è in programma la manifestazione “I sapori della pietra” con eventi culturali, musica, fuochi d’artificio ed enogastronomia. Sabato 7, alle 19.30, ci sarà la cena per le vie del borgo accompagnata dalla musica di Monia Russo e seguita, alle 20.45, dallo spettacolo pirotecnico in musica per celebrare i 50 anni dello sbarco sulla Luna. Domenica 8, alle 10, sarà celebrata la Messa al Teatro della pietra, seguita dalla consegna dei premi Fedeltà alla Langa, Bergolo borgo di pietra e Residenza d’artista 2019 (dedicato alla forma e al suono della pietra di Langa). Nel pomeriggio, alle 16, sempre al Teatro della pietra, andrà in scena il concerto tenuto dalla scuola civica musicale cortemiliese Vittoria Caffa Righetti.

Info: https://www.facebook.com/probergolo/

Anche quest’anno nel secondo weekend di settembre Barolo sarà in festa per uno degli eventi più attesi dell’estate, la “Festa di Barolo” che celebra “il re dei vini” e la grande produzione gastronomica delle Langhe. Domenica 8 settembre, a partire dalle ore 11.00, strade e piazze saranno gremite dai banchi degli espositori e dalle postazioni d’assaggio della fiera. Da mezzogiorno in avanti, dietro pagamento di un ticket, si potrà consumare un vero e proprio pasto gustando le prelibatezze piemontesi, il tutto accompagnato dai vini prodotti dai viticoltori di Barolo. L’Itinerario del Gusto sarà rallegrato dalla Barot Band con musica e canti popolari e dall’Associazione Bella Idea, che intratterrà i piccoli con giochi e scenette.

Nella giornata sarà possibile visitare le Cantine Marchionali del Castello Falletti dove ha sede l’Enoteca Regionale del Barolo, il Museo del Vino (WiMu) ed il vicino Museo dei Cavatappi.

Info e programma completo: www.barolodibarolo.com e http://www.comune.barolo.cn.it

Domenica 8 settembre a Cherasco torna l'appuntamento con lo storico Mercato dell'Antiquariato e del Collezionismo. In tutto il centro storico, nelle vie, sulle piazze e sotto gli antichi portici, centinaia di bancarelle proporranno oggetti di ogni tipo, rigorosamente d'antan: dai mobili ai tessuti, dalle ceramiche ai libri, attrezzi da lavoro, lampade, stoviglie, giocattoli e tanto altro ancora. Tutto il centro storico sarà interdetto al traffico. Comodi ed ampi parcheggi gratuiti si troveranno a pochi passi dalle bancarelle. A disposizione ci sarà anche un'area camper attrezzata.

La giornata del Mercato è occasione anche per una visita alla città, alle sue bellezze architettoniche, ai musei e alle mostre d'arte e per degustare le tante eccellenze enogastronomiche del territorio: Barolo, la salsiccia di Cherasco al Barolo, i dolci Baci di Cherasco, il formaggio de "L Cravè" e tanto altro ancora.

Si potrà anche visitare la sinagoga di via Marconi. Info: https://www.comune.cherasco.cn.it

Prosegue fino al 9 settembre a Bricco di Cherasco la Sagra dello gnocco fatto a mano. Sabato 7 settembre in tavola arriveranno gli gnocchi fatti rigorosamente a mano e si ballerà con Mike e i Simpatici. Domenica 8 settembre alle 9,30 è in programma la festa religiosa con la Santa Messa solenne in onore di San Grato e la processione per le vie della frazione con la statua del Patrono. Durante la celebrazione ci sarà la benedizione degli zaini. Parteciperà la banda musicale Mons. Calorio. Dalle 20,30 tutti a tavola dove tornano gli gnocchi, ma anche pesce e fritto misto. Alle 21,30 si ballerà con Sonia De Castelli. Nei giorni di festa a disposizione anche una ricca scatolata e un grandioso Luna Park. Le serate danzanti sono da ingresso libero.

Prenotazioni cene: 331 9898238, info: https://www.facebook.com/ProlocoBricco/

A Dogliani, con l'avvicinarsi della vendemmia, arriva l'ultimo appuntamento di “La Bella Estate”, rassegna enogastronomica ispirata all'opera pavesiana.

Per sabato 7 settembre, a partire dalle 18.30, i commercianti dell’ACA sezione Dogliani, hanno organizzato nel centro storico un percorso enogastronomico a tappe con musica, dal titolo “La Bella Estate”, omaggio alla fine della bella stagione sulla traccia delle parole suggerite dal libro di Cesare Pavese. L'evento coinvolgerà molti dei locali che hanno dato vita alla manifestazione, questa volta in un percorso itinerante che toccherà i vari punti del paese per vivere in spensieratezza nella patria del Dolcetto l'ultimo scampolo dell'estate in collina. Domenica 8 settembre dalle ore 10.00 e per tutta la giornata, torna lo Sport in Piazza, un evento che vedrà riunire le associazioni sportive di Dogliani e non, con possibilità da parte del pubblico di mettersi in gioco provando gli sport più convenzionali e quelli più curiosi, riscoprendo anche i giochi tradizionali. Info: http://doglianiturismo.com/settembre-dogliani/





Tornano a Neive i tradizionali festeggiamenti di settembre con importanti novità nella programmazione degli appuntamenti.

Domenica 8 settembre, dalle ore 9.30 del mattino si svolgerà la prima “Giornata del Benessere” che offrirà, nel centro storico del paese, attività olistiche, yoga, massaggi, oltre a mercato bio e "vegan food"; è previsto anche sport e sono in programma attività per i bambini; dalle ore 11 e per tutta la giornata viene riproposto “Neive, Vino e…” curato dalla Bottega dei Quattro Vini, con forum e degustazioni di vini bio. Nel pomeriggio, dalle ore 15.30 e fino a sera, il “Neive Street Market” rappresenterà un’area di mercato con 20 stand con diverse merci e prodotti, oltre a street food, Dj set e musica live.

Info: http://www.comune.neive.cn.it e https://www.facebook.com/comuneNeive/

A Marene prosegue il Marene Fest, sabato 7 settembre, la “Cena tipica Emiliana” in programma per la serata sarà allietata dal “dj Leblanc e Roberto Neve”, che proporrà la musica più bella dagli anni ‘70 ad oggi. La Pro Loco ha in programma per domenica 8 settembre un’apericena in musica, a partire dalle ore 18, con aperitivi serviti presso il parco di Palazzo Galvagno, mentre sotto il Palafest è previsto il liscio (con ingresso a pagamento) con i “Roeri”. I festeggiamenti si concluderanno lunedì 9 settembre. Info: https://www.facebook.com/prolocoMarene2/

Questo fine settimana a Fossano si terrà il 7° Raduno degli Alpini della Piana Cuneese con numerosi appuntamenti.

Sabato 7 settembre, appuntamenti già dal mattino e, alle 17.30 verrà inaugurato il nuovo Monumento ai Caduti Fossanesi nella tragica ritirata di Russia con la partecipazione della Fanfara Valle Camonica da Boario Terme. Alle 19.00 è in programma il Rancio alpino con la Fanfara presso la sede del Gruppo Ana di Fossano. Alle 21.00 ci sarà il Carosello con la Fanfara Valle Camonica presso piazza Battuti Rossi e alle 24.00 verrà suonato il Silenzio.

Domenica 8 settembre alle 8.30 l’ammassamento presso l’area del Foro Boario, a seguire l’Alzabandiera e dalle 9.00 la sfilata. Seguiranno le allocuzioni delle autorità, la Santa Messa con il Coro Alpino di Cervere e l’ammainabandiera. Alle 18.00 si chiuderà la manifestazione.

Info e programma completo: www.comune.fossano.cn.it

L'estate non è ancora finita a Pian Munè di Paesana, con il rifugio a valle aperto tutti i giorni fino a questa domenica e il fine settimana fino all’8 dicembre. Seggiovia e rifugio in quota saranno aperti sabato e domenica ancora per questo week end, in particolare la seggiovia sarà operativa per il trasporto in quota dalle 9 alle 17. La baita in quota accoglierà i visitatori con piatti di polenta, taglieri e altre gustose proposte. Al rifugio a valle ce n'è per tutti i gusti, dallo sport al relax: gli amanti del ciclismo potranno scegliere la zona come punto di partenza per un giro in mtb, o come punto di arrivo per una pedalata su strada; per una giornata di pura adrenalina Liberty Duck Avventure propone voli biposto in parapendio, un'esperienza unica nello splendido scenario della valle Po. Spazio anche relax con le sdraio e al divertimento per i bambini con l’area giochi e gli itinerari adatti ai più piccoli come il bosco “La Trebulina” o la visita alla Cava Abbandonata.

Tutto condito da buona musica e dagli apprezzati manicaretti sformati dalla cucina, con piatti del giorno, polente e grigliata. Info e prenotazioni +39 328 6925 406 e http://www.pianmune.it/

Domenica 8 settembre a Lemma, frazione di Rossana è in programma la Sagra dedicata alla patata e ai prodotti biologici coltivati in montagna. Durante la giornata saranno presenti espositori locali e delle zone limitrofe, inoltre sarà possibile degustare menù a base di prodotti locali presso la Trattoria della Posta e presso L'antica Locanda. La Sagra sarà aperta alle 9.30, alle 15.00 musica occitana con i Lou Serpent e alle 15.30 la corale Voci del Tanaro.

Info: tel. +39 0175 64140, +39 349 4401 275 e https://www.facebook.com/prolocolemma2019/

A Lurisia nel fine settimana ci sarà la festa patronale del SS. Nome di Maria; sabato 7 alle 14 gara a bocce, alle 19” Corriamo per Lurisia… Insieme”, corsa-camminata non competitiva di circa 6 km con partenza alle ore 19 dal PalaTerme di Lurisia; iscrizioni dalle ore 17:30; iscrizione 12 € comprensivi di pacco gara con maglietta ricordo della manifestazione e pasta party; premi a sorteggio tra tutti i partecipanti. Domenica 8 settembre, alle 12,30 raviolata in piazza, piazzale PalaTerme (18 € bevande escluse), alle 17,30 processione solenne per le vie del paese, alle 18 Messa. Info e programma completo: https://www.facebook.com/lurisia.insieme

A Vicoforte Mondovì, sabato, domenica e lunedì 9 settembre, in occasione della “Festa della Natività di Maria Santissima”, è in programma la tradizionale Fera ‘d la Madòna con circa 700 bancarelle che circonderanno il Santuario dalle 9 del mattino fino alle 19. È una delle fiere più grandi e frequentate del Piemonte, occasione di incontri e scambio con mostra mercato del bestiame, la fiera dei cavalli, piccoli animali, esposizione macchine agricole, auto e luna park.

L’area interessata oggi dalla Fiera ha uno sviluppo di circa 12 ettari su cui si riverseranno, nei tre giorni della festa, oltre 200.000 persone.

Previste anche le cerimonie religiose: domenica 8 settembre alle ore 8.30 arrivo della processione votiva di Mondovì e Vicoforte. Alle ore 16 Messa in suffragio di tutti i benefattori defunti.

Un’imponente macchina organizzativa si muoverà anche dal punto di vista della sicurezza: per questo motivo verrà chiusa al traffico la statale 28, dalle 8 di sabato alle ore 22 di lunedì, così come l’area attorno al Santuario. Info: https://www.comune.vicoforte.cn.it

Questo fine settimana è' in corso la festa patronale del Santuario di Monserrato a Borgo San Dalmazzo, con appuntamenti ed iniziative che termineranno nel pomeriggio di lunedì 9 settembre. Domenica 8 le iniziative inizieranno al mattino con le cerimonie religiose; dalle ore 9 mercatino dell’artigianato e mostra fotografica “Passeggiata partigiana” in collaborazione con Anpi di Borgo San Dalmazzo e Valli. Alle 12 è prevista la consegna della Costituzione ai diciottenni, alle 15: “Tra natura e fantasia”, laboratori per bambini (dai 4 ai 7 anni). Dalle ore 15.30 pomeriggio danzante liscio e occitano con le fisarmoniche della val Vermenagna, alle 16.30 ci sarà lo spettacolo Mago Budinì, alle 18 è prevista l’estrazione lotteria per il restauro tetto del Santuario, alle 19 la polentata e alle 21 in programma il concerto Monserrato Live Festival.

Info: https://www.facebook.com/UfficioTuristicoBorgoSanDalmazzo/

Si svolgerà fino all'8 settembre la 92^ Sagra di San Sereno, con la Mostra Regionale Ortofrutticola “Città di Cuneo”, in frazione San Rocco Castagnaretta. L'evento trova la sua sede naturale nella zona degli Orti di Cuneo, area di produzione della "carota di San Rocco Castagnaretta", Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT) e ormai da qualche anno simbolo della manifestazione.

Lungo viale San Sereno sarà esposto il meglio della produzione dell'annata agricola, il tutto in un unico padiglione coperto. Un posto speciale sarà riservato ai Consorzi di tutela: tra cui porro di Cervere, aglio di Caraglio, patata di Entracque, fagiolo Cuneo, mela rossa, patata piatlina e ciarda della Valle Grana. Lungo la via di accesso a piazzale Don Marro saranno sistemati i banchetti dei produttori agricoli, mentre via Demonte ospiterà una sorta di piccolo "museo" della tradizione agricola, con esposizione di attrezzature e macchinari d'epoca.

Tanti gli eventi a corollario della Sagra: sabato 7, nel pomeriggio sono previsti giochi e tornei. Alle 15.30, sul piazzale davanti alla chiesa, la cooperativa sociale Proposta 80 presenterà Ludobus, per stimolare a giocare come si faceva un tempo, con oggetti di legno. Alla stessa ora, sul piazzale della Repubblica, si terrà il secondo raduno nazionale “Vespa on the Roc”, con il Vespa Club di Cuneo e i “Miscelati” di San Rocco Castagnaretta. Alle 19 verrà aperto il banco di beneficenza; alle 20.30 celebrazione della Messa e processione con fiaccolata, animata dalla banda musicale cittadina “Duccio Galimberti”; in serata concerto Yoyo Band. Domenica 8, dalle 10 esposizione di auto e moto d’epoca; alle 15 musica con la Street band Prisma banda. Alle 15.30, l’Accademia dei giocatori insegnerà a divertirsi con vari giochi da tavolo; sul piazzale della chiesa, animazione e balli country. Alle 16, in via Aisone, il gruppo musicale “Gli amis d’- Steu” presenterà canzoni popolari con la corale. Dalle 17.30, al centro incontri, polentata. Alle 21 sul piazzale della media, musica coi QuartEna. Info: https://www.facebook.com/Sagra-di-San-Sereno

Si terrà fino al 14 settembre la festa patronale a Madonna dell'Olmo, frazione di Cuneo. Sabato 7 settembre dalle 19 cena a base di polenta, spezzatino e formaggio, prenotazioni entro mezzogiorno del giorno stesso. A seguire serata danzante con Luca Panama e intrattenimento musicale presso il Bar Giovani. Domenica 8 settembre dalle 9 il via alla “12 Ore di Sport” con tornei di beach volley, calcio a 5 e petanque. Alle 10 raduno ed esposizione di auto d'epoca in memoria di Beppe Dutto e di rapaci della Compagnia Majestic Falconry. Alle 15 spettacolo di falconeria, alle 18 Eucarestia seguita da processione per le vie della frazione. In serata pizza party e concerto dei “Samarcanda”, omaggio a De Andrè, Vecchioni e De Gregori.

Per prenotazioni ed iscrizioni rivolgersi all'edicola di Sara Vitali in via Venasca, oppure al Caffè della Battaglia in via della Battaglia. Info: https://www.facebook.com/ProLocoMdO