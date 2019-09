"Dalla Malora all'Unesco": se ne parla allo Spazio Incontri della Fondazione CRC

Venerdì 13 settembre alle 21 il fotografo Bruno Murialdo, il giornalista Marcello Pasquero e l’editore Claudio Rosso presentano il cortometraggio Dalla Malora all'Unesco: il racconto di oltre due anni di lavoro per raccogliere le memorie di alcuni personaggi più significativi di Langhe, Roero e Monferrato.

Dai grandi Barolisti ai più importanti produttori di vino fino ai protagonisti più noti dell'enogastronomia. Un progetto rimasto a lungo in un cassetto si trasforma, grazie alla collaborazione e al sostegno di Famija Albeisa e Fondazione CRC, in una realtà da tramandare ai posteri, per non disperdere lo straordinario patrimonio di conoscenze e storie di vita.

PROGRAMMA DELLA SERATA:

Saluti istituzionali Giandomenico Genta, Presidente Fondazione CRC

Dialogo con gli autori Bruno Murialdo, Fotografo de "La Stampa"

Claudio Rosso, Editore di Radio Alba, enologo

Marcello Pasquero, Giornalista di Gazzetta d'Alba e Radio Alba

Gigi Cabutto, Famija Albeisa

Proiezione del cortometraggio

Letture di brani delle interviste con i grandi personaggi del territorio Paolo Tibaldi, attore