I Controvento in concerto a Bombonina per la festa di San Matteo e dell'Addolorata

Ancora musica e ancora grande spettacolo. Sabato 14 settembre il gruppo musicale dei Controvento si esibirà a Bombonina, nell'ambito della festa patronale in onore di San Matteo e della Madonna Addolorata.

Saliranno sul palco Gigi Molino (voce), Claudio Colombo (tastiere), Kevin Nari (chitarra elettrica), Diego Pisarra (basso), Demetra Bertino (violino) e il giovane Simone Baudino (batteria).

Presso la tensostruttura, allestita in via Castelletto Stura 224, la Tribute band dei Nomadi presenterà canzoni che hanno attraversato il tempo e unito generazioni di italiani.

I Controvento, come il famoso gruppo di Novellara, sono affezionati al territorio, fedeli a semplici parole d’ordine musicali e vantano un rapporto con il pubblico fatto di complicità, di empatia, di sincero affetto che è unico nel suo genere. La presenza dell'affiatato complesso, che si avvale di uno staff tecnico in grado di assicurare effetti speciali sbalorditivi, è il biglietto da visita che introduce una serata all'insegna di ritmo, energia, rock e freschezza.

Perché le canzoni dei Nomadi conducono in una nuova dimensione, quella del cambiamento, per guardare in faccia al futuro con grinta e fiducia. Forte di ciò, la band ha recentemente consegnato la cifra di 765,11 euro direttamente al leader dei Nomadi, Beppe Carletti, fondatore dell’Associazione “Crescerai No Profit”.

La somma è il frutto delle generose donazioni effettuate dal pubblico durante i concerti del 2018/19 e contribuirà ad assicurare pasti e mense scolastiche ai bambini del Madagascar. La musica dei Nomadi, del resto, tocca temi d’amore, di amicizia, speranza, pace, lanciando un messaggio molto forte: “conoscere e capire l’uomo ed il mondo per non ignorare e non dimenticare”. Una solidarietà che per i Controvento significa anche impegno verso Arca Solidale Onlus e fa rima con musica e canzoni indimenticabili. Non mancheranno evergreen come “Dio è morto”, “Canzone per un’amica”, “Ho difeso il mio amore”, “Crescerai” e “Io Vagabondo”, veri e propri inni di libertà per un sogno che oltre mezzo secolo dopo, continua.