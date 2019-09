San Lorenzo di Fossano: domenica 15 settembre la camminata per l'India "plastic free"

Il dormitorio per il quale si raccolgono i fondi

Domenica 15 settembre, alle 14.30, si terrà l'undicesima edizione della "Camminata per l’India" con merenda sinoira, il cui ricavato è destinato ai progetti dell’associazione "Insieme per l’India".

Quest'anno l’evento è organizzato in collaborazione con la Pro Loco di San Lorenzo.

L'associazione ha voluto una manifestazione "plastic free": verranno utilizzati esclusivamente piatti, posate e bicchieri di plastica. “Dobbiamo ringraziare la condotta di Slow food che ci ha donato i piatti in materiale compostabile; noi abbiamo comprato i bicchieri, le posate e le tovaglie”, dice la presidente Marilena Lingua.

Piatto forte della merenda sinoira sarà la porchetta con patatine, offerta da un privato. "Ringraziamo anticipatamente per questo bel regalo - afferma la presidente -; oltre alla porchetta verranno serviti gli antipasti tipici cucinati dai volontari".

Quest'anno il ricavato della camminata contribuirà a sostenere un progetto di formazione della diocesi di Mangalore (India) in Tanzania (regione del Kilimangiaro), dove opera un giovane e valido missionario indiano. “Entro gennaio 2020 è indispensabile realizzare un dormitorio per la Boarding school (collegio) dove sono accolti e seguiti i ragazzi dei villaggi rurali durante l’anno scolastico, affinché possano accedere con pari dignità alle scuole statali. Senza questo supporto sarebbero subito vittima della dispersione scolastica. Per ora, però, mancano i fondi necessari”.

In questi giorni la presidente dell’associazione è in Tanzania, ospite della missione, dove ha trovato una situazione molto più arretrata a povera di quanto si potesse immaginare. In occasione della camminata si potranno conoscere gli ultimi aggiornamenti.

Per motivi organizzativi è indispensabile la prenotazione entro e non oltre venerdì 13 settembre: 346.3685509; 0172.691543; 347.9516280. Il costo della cena è di 10 euro.

La camminata avrà luogo con qualunque condizione atmosferica.