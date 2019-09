A Bra tre appuntamenti per la Festa dell'Unità organizzata dal PD cittadino

Torna la prossima settimana la Festa dell'Unità, promossa dal circolo territoriale di Bra del Partito Democratico: tre gli appuntamenti dell'edizione 2019. Si parte martedì 10 (ore 21 al Polifunzionale) con il dibattito dal titolo “Il centro sinistra che vince”, nel quale Bruna Sibille modera gli interventi di quattro sindaci piemontesi appena eletti: il saluzzese Mauro Calderoni, Roberto Montà di Grugliasco, Elena Piastra di Settimo ed ovviamente il braidese Gianni Fogliato.

Il tradizionale appuntamento gastronomico si terrà venerdì 13 (ore 19.45 area San Michele), con la cena (20 euro, vini esclusi) consistente in: due antipasti, super grigliata mista di carne, doppio dessert (è necessario prenotarsi al 329 2148959, posti limitati).

Infine sabato 14 appuntamento in piazza Giolitti (dalle 8 alle 11) per una mattinata di pulizia e abbellimento della città, che sarà dedicata al quartiere Bescurone: lavoro volontario per la comunità, a cui tutti sono invitati (occorre portarsi un paio di guanti da lavoro).

L'iniziativa punta a coniugare la riflessione politica ad un po' di divertimento e ad un lavoro sociale concreto, il tutto come sempre aperto alla cittadinanza. Sarà anche un'occasione per fare o rinnovare la tessera 2019 del Partito Democratico: quanto mai utile anche per mostrare il nostro appoggio al nuovo governo che sta muovendo i primi passi.









Il circolo PD di Bra









Bra, 06/09/2019