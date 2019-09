Stress da post-vacanze? Ci pensa Polaris Viaggi

Di recente ne hanno parlato anche i TG nazionali, definendolo alla stregua di uno stress da post-vacanze. In buona sostanza si tratterebbe di quella tristezza, di quella malinconia che assale ciascuno di noi allorquando – dopo una più o meno lunga vacanza – si tratta di tornare a casa per riprendere il consueto tran-tran, turni di lavoro compresi.

Chi non ne è mai stato vittima, alzi la mano.

Secondo una ricerca su un campione di 1500 italiani, attraverso il monitoraggio dei loro comportamenti social per il 63% degli italiani, lo stress post-vacanze accompagna il ritorno dalle ferie. A preoccupare sono soprattutto il lavoro (57%), ritrovare colleghi con cui si ha poco feeling (49%), riprendere la vita da pendolare (34 %) e gli obblighi familiari (19 %).

Mentre gli esperti in materia suggeriscono ogni tipo di variegata soluzione, noi vorremmo proporvi la nostra: una visita all’agenzia Polaris Viaggi (Bagnolo Piemonte o Revello) per un’appendice di vacanza da programmare in pieno autunno, magari a prezzi scontati o approfittando dei tanti last minute quotidiani.

Eccovi alcune proposte.

Dal 16 al 18 settembre: viaggio a Roma in Frecciarossa con udienza papale

Tre giorni nella Capitale a 329 euro a persona, comprensivi di sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione in trattoria convenzionata, trasferimento a/r in bus alla stazione ferroviari di Torino, viaggio a/r in treno veloce Frecciarossa ed accompagnatore.

Dal 22 al 26 settembre: Tour delle Dolomiti

Una vacanza ai piedi delle montagne simbolo del nord-est d’Italia a 485 euro a persona, comprensivi di viaggio in comodo pullman G.T., pernottamento in hotel 3 stelle, trattamento di pensione completa con bevande ai pasti, accompagnatore ed assicurazione medico-bagaglio.

Dal 28 al 30 settembre: Napoli e Reggia di Caserta

Tre giorni nel sud d’Italia a 329 euro a persona, comprensivi di trasferimento alla stazione F.S. di Torino viaggio a/r in treno veloce Frecciarossa, sistemazione in hotel 3 stelle, accompagnatore d’agenzia ed escursione a Napoli e alla Reggia Caserta.

Domenica 29 settembre: una giornata da favola a Castel Savoia, Gressonay-Saint-Jean

Viaggio in bus A/R, ingresso per visita guidata del Castello, pranzo in ristorante, accompagnatore ed assicurazione medico-bagagli a 60 euro a persona

Dal 3 al 6 Ottobre: Minitour della Puglia

Quattro giorni nel tacco dello Stivale a 520 euro a persona, comprensivi di trasferimenti in bus A/R alla stazione Torino, viaggio in treno veloce Frecciarossa A/R, assicurazione medico e bagagli, sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di 1/2 pensione ed accompagnatore d’agenzia.

Dal 4 al 6 ottobre: Oktoberfest Over 50

Un tour in terra tedesca fra Monaco di Baviera ed il celeberrimo appuntamento con la birra artigianale, riservato però a quanti hanno superato i 50 anni

Dal 12 al 14 Ottobre: Londra

Tre giorni di apnea in una città profondamente diversa dallo stereotipo delle altre capitali occidentali a 400 euro a persona, comprensivi di volo a/r, sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione, assicurazione medico / bagaglio, trasferimento in bus all’aeroporto, trasferimento a/r da aeroporto a hotel, accompagnatore e guida nella persona del professor Ivo Silano.

