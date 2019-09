Scuole al via: il sindaco di Fossano in visita agli istituti cittadini per salutare gli studenti

In occasione dell'inizio dell'anno scolastico il sindaco di Fossano Dario Tallone, accompagnato dall'assessore con deleghe a Istruzione, Formazione e Assistenza Scolastica Donatella Rattalino nelle giornate di lunedì e martedì farà visita ad alcuni istituti scolastici cittadini.

"L'inizio di un anno scolastico rappresenta sempre un momento molto significativo e al tempo stesso emozionante e pieno di aspettative sia per studenti che per genitori e insegnanti. L'amministrazione fossanese conosce l'importanza e il ruolo fondamentale che la scuola e, più in generale, l'istruzione ricoprono all'interno della società e nel salutare studenti, dirigenti, corpo docente e personale delle scuole ricorderemo proprio questo: ognuno di loro ha un ruolo chiave per il futuro della nostra città. in modo particolare spiegheremo ai ragazzi che gli anni della scuola sono fondamentali non solamente per la loro istruzione ma anche per la loro crescita dal punto di vista personale e umano e che il percorso scolastico permetterà loro di arrivare preparati ai tanti ostacoli che la vita mette quotidianamente in mezzo al cammino di tutti noi."

Queste le parole del sindaco Tallone e dell'assessore Rattalino che in conclusione sottolineano come questo sia un punto di partenza per una serie di nuovi progetti che nei prossimi mesi verranno messi in atto dall'amministrazione e che vedranno al centro i giovani fossanesi e i tanti studenti che frequentano gli istituti cittadini.

IL PROGRAMMA DELLE VISITE

Lunedì 9 alle 8 - Scuola Media Paglieri (Via Dante)

Lunedì 9 alle 8,20 - Istituto Comprensivo Sacco (Piazza Picco)

Lunedì 9 alle 9 - Scuola Primaria Calvino (Via Garibaldi)

Lunedì 9 alle 10 - Scuola Primaria Einaudi (Via Matteotti)

Martedì 10 alle 10,30 -Scuola dell'infanzia e Primarie Zanaroli (Loc. Maddalene)