450 riders in arrivo a Cuneo: fa tappa in piazza Foro Boario l'Hardalpitour Hat Sanremo-Sestriere

La manifestazione ha preso il via ieri mattina con l’apertura dell’Hat Village alle 9.30, con diversi appuntamenti che hanno caratterizzato il pomeriggio e la serata di ieri. Questa mattina sono invece previste le partenze della Discovery (ore 10.30) e della Classic (ore 12). I partecipanti, in totale 450, raggiungeranno Sestriere domani, con un passaggio-sosta previsto in centro a Cuneo, in piazza Foro Boario, questa sera.