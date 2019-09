A Saluzzo vinti 300 mila euro con un "gratta e vinci"

Vinti 300 mila euro con un gratta e vinci da 5 euro della serie “Il Miliardario". La vincita è avvenuta nella Tabaccheria Vada di via Spielberg 66.

Il titolare Giuseppe Vada, informato ieri dall’ispettore di "Lottomatica", ha esposto il cartello davanti alla sua rivendita, anche se la vincita risale al 31 luglio scorso.

Il vincitore, di cui non si conosce l’identità, ha ritirato la somma direttamente in banca a Saluzzo, senza comunicare la notizia della vincita.

"In primavera abbiamo avuto 2 vincite da 10 mila euro, ma una cifra così grande è la prima volta che capita nella nostra tabaccheria - commenta Vada -. Mi auguro sia andata ad una persona che ne ha bisogno. Una bella somma. Poi aggiunge: "Anche a avrebbe fatto piacere, ma non sono un giocatore e quindi non mi potrà mai succedere".

Una vincita anonima? "Sì, non ho idea di chi possa essere. Sono tanti i clienti abituali, ma anche molti di passaggio e stranieri. E, da adesso a luglio, non riuscirei proprio a risalire".

Giuseppe Vada gestisce la tabaccheria insieme alla moglie Paola e con la commessa Barbara Cresto. La rivendita era stata aperta dal padre nel 1964.