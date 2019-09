Addio alla scritta "varco attivo" ad Alba: da oggi nessun dubbio sull'accesso alla ZTL

Nessun dubbio, da oggi, ad Alba, per l'accesso - permesso o vietato - alla zona a traffico limitato della città, meglio nota come ZTL, e all'area pedonale.

Dopo le polemiche e le arrabbiature di residenti e turisti, che lamentavano come il messaggio variabile non fosse chiaro e inducesse all'errore - basti pensare che nel 2018 ci sono state 13.517 infrazioni per transiti non consentiti - la nuova amministrazione albese, come promesso, è corsa ai ripari.

Il Comune di Alba, in particolare nella persona dell'assessore alla Polizia Municipale Marco Macarino, si è infatti subito attivato per recepire l’indicazione con la quale il Ministero dei Trasporti, nell’ambito delle linee guida appena emanate per realizzare sistemi segnaletici omogenei, coerenti e più facilmente riconoscibili dall’utenza stradale (e contestualmente evitare valanghe di ricorsi ai giudici di pace), ha disposto che la scritta "Alt varco attivo" utilizzata ad Alba come in numerosi altri centri del Bel Paese debba essere superata.

Da oggi la capitale delle Langhe sarà più decifrabile anche per gli stranieri: non più "varco attivo" ma un chiarissimo e internazionale "STOP: AREA PEDONI" per l'area pedonale e un altrettanto chiaro “ZTL ATTIVA” quando è vigente il divieto e “ZTL non attiva” quando non è vigente il divieto, superando la precedente indicazione di “Varco attivo/non attivo” che, a causa della terminologia usata (varco= passaggio), poteva creare confusione negli utenti.