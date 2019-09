Dal 9 settembre riparte il treno degli studenti Bra-Alba: viaggerà dal lunedì al venerdì

Dal 9 settembre sarà effettuato il treno 4366 (Bra 7.08-Alba 7.34) della linea #sfm4, utilizzato soprattutto dagli studenti delle scuole di Alba. Il treno viaggerà nei giorni scolastici dal lunedì al venerdì.

Dopo la sospensione estiva – e scongiurato il rischio di una soppressione definitiva – tornerà a funzionare dalla giornata di ripresa delle scuole.

Almeno per questo anno scolatico in partenza, dunque, gli studenti braidesi potranno continuare ad utilizzare il trasporto su ferro per raggiungere gli istituti albesi.