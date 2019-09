Aperte fino al 20 settembre le iscrizioni all’Istituto Musicale di Alba

C’è tempo fino al 20 settembre 2019 per iscriversi al Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca” di Alba.

Durante l’anno scolastico 2019/2020 sarà possibile seguire lezioni di musica suddivise in vari livelli di difficoltà e di impegno: corsi pre-accademici, di formazione di base, corsi liberi per adulti e corsi per bambini.

L’attività formativa comprende la Musica classica: violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, clarinetto, oboe, fagotto, corno, tromba, sassofono, pianoforte, arpa, canto, chitarra, organo e fisarmonica; la Musica moderna: canto, chitarra, basso, pianoforte e batteria e la Musica jazz: chitarra, sassofono, tromba, canto e pianoforte.

Particolarmente variegata e ricca è l’offerta formativa per la formazione musicale dei bambini in età prescolare: corsi metodo Suzuki, Laboratorio musica gioco, corso di alfabetizzazione, corsi Musicainfasce®, coro voci bianche e corso Pianoforte baby.

Molte sono le proposte di musica d’insieme: Coro, Musica da camera, Orchestra, Ensemble jazz e musica moderna.

La formazione si completa con le materie complementari: Teoria, Grammatica musicale, Storia della musica e Armonia.

Per conoscere da vicino la scuola albese e incontrare gli insegnanti è possibile partecipare all’Open day, la giornata a porte aperte, che si terrà mercoledì 18 settembre dalle ore 16 alle 23.

La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00.