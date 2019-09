Carrù tutela i suoi studenti: limitazioni alla viabilità nelle fasce orarie di ingresso e uscita da scuola

Nei giorni scorsi l'istituto comprensivo statale "Oderda-Perotti" di Carrù ha ufficializzato gli orari di funzionamento per l'anno scolastico che scatterà lunedì, inclusi i rientri pomeridiani previsti.

Il quadro è stato valutato con attenzione in municipio; l'analisi ha suggerito, al fine di tutelare l'incolumità e la sicurezza dei pedoni e degli studenti che transitano numerosi in quel luogo durante il periodo scolastico, di disciplinare la viabilità mediante restrizione temporanee e attive unicamente in determinate fasce orarie.