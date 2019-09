Cuneo: don Mariano Riba, dopo 12 anni, lascia la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù

"Grazie a questa comunità. La vita è dinamismo, quindi dobbiamo accettare tutte le sfide che vita vi propone" Con queste parole, don Mariano Riba, questa mattina alla Santa Messa delle 10.30, dopo 12 anni come Parroco, ha salutato la comunità del Sacro Cuore di Cuneo.

Amore e passione, perseveranza e responsabilità, al centro dell'Omelia in una chiesa gremita di persone. Don Mariano Riba, insieme al padre gesuita Gigi Manino e a don Fiorenzo Milano, ha salutato la comunità del Sacro Cuore. Il suo ministero continuerà presso la Parrocchia di San Giovanni Battista a Centallo.

In conclusione il ringraziamento dei fedeli, laici, religiosi e religiose della Parrocchia del Sacro Cuore di Cuneo, in particolare per il restauro dell'organo e la realizzazione delle opere parrocchiali deficate a Piergiorgio Frassati.

I fedeli della Parrocchia hanno reso omaggio a don Mariano con un quadro del Crocifisso Risorto nella Chiesa Parrocchiale, per il lavoro svolto dal sacerdote in tutti questi anni.