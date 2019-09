Cuneo è (ancora) "città che legge": il Comune lancia il "Patto locale per la lettura"

Dalla lettura dipendono lo sviluppo intellettuale, sociale ed economico delle comunità: è con questa consapevolezza che il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, attraverso la qualifica di Città che legge ha deciso di promuovere e valorizzare quelle Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura.

L’intento è di riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

Una Città che legge garantisce ai suoi abitanti l’accesso ai libri e alla lettura – attraverso biblioteche e librerie – ospita festival, rassegne o fiere che mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori, partecipa a iniziative congiunte di promozione della lettura tra biblioteche, scuole, librerie e associazioni.

La Città di Cuneo ha ottenuto questa qualifica nel 2017 e quest’anno proporrà il patto locale per la lettura, al fine di rafforzare e implementare sempre più la rete territoriale per la promozione della lettura prevedendo una stabile collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati per realizzare pratiche condivise.

A lanciare l’iniziativa sarà una nuova anteprima di scrittorincittà, un intervento di Lina Bolzoni che verrà a Cuneo in biblioteca alle 18 di venerdì 13 settembre per presentare Una meravigliosa solitudine (Einaudi).

Il patto è un documento di intenti, uno strumento di azione congiunta delle politiche di promozione della lettura: con esso, il Comune di Cuneo intende fare rete con tutte le realtà territoriali che individuano nella lettura una risorsa strategica su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta.

Sarà sottoscrivibile online sul sito del Comune di Cuneo a partire dalla sera del 13 settembre, dopo l’incontro con la professoressa Bolzoni.