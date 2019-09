La pioggia arriva in ritardo: Mondovì con il naso all'insù per i "Feu dla Madòna" (FOTO)

Giove Pluvio, per una volta, ha privilegiato la strada della clemenza: il maltempo non ha rovinato i tradizionali "Feu dla Madòna", spettacolo pirotecnico di fine estate atteso ogni anno con trepidazione da tutta la città di Mondovì e anche da alcuni appassionati dei Comuni limitrofi e andato in scena sabato 7 settembre.

La pioggia, per fortuna, è arrivata in ritardo, a evento concluso, e ha consentito al cielo monregalese di illuminarsi a giorno sotto gli applausi scroscianti del folto pubblico disseminato nei punti più caratteristici della città del Moro.

Successo anche per il concerto della Mondovì Band, in piazza Maggiore, giunto in coda alla consueta distribuzione di "pan e persi" a cura dell'associazione "La Funicolare".

Vi proponiamo, nella nostra gallery, le immagini più belle dei fuochi d'artificio e dell'esibizione della banda cittadina.