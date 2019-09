Chiusa di Pesio: grande attesa per il ritorno di "Sport in piazza"

Sabato 14 settembre dalle ore 14.30 presso l'area sportiva Le Casermette a Chiusa di Pesio torna "Sport in piazza", l'appuntamento annuale con i giochi e le attività sportive.

Evento aperto a tutti alla scoperta degli sport che possono essere praticati in Valle Pesio: le Associazioni sportive presenteranno le proprie attività ed offriranno l'opportunità di provare le discipline da loro trattate. Durante il pomeriggio premi per tutti offerti da Famiglie a colori e merenda offerta in collaborazione con EquAzione.

La manifestazione non si svolgerà in caso di maltempo.

Per info: Ufficio Turistico tel. 0171/73990