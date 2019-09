Ecco come trascorrere la domenica a Cuneo, tra feste patronali, fiere, spettacoli, solidarietà e musica

Dagli artisti di strada a Bra alla Sagra di San Sereno a San Rocco Castagnaretta e alla Fera d’la Madona a Vicoforte Mondovì, questi sono solo alcuni dei tanti appuntamenti organizzati da Comuni e proloco per oggi, domenica 8 settembre.

Fiere, enogastronomia e feste patronali

A Vezza d’Alba prosegue la Fiera di Fine Estate, dedicata ai prodotti artigianali e agricoli. Oggi, domenica 8 settembre, la manifestazione si aprirà alle 9.00 al campo sportivo; dalle 9.30 mercatino in Piazza Pietro Ferrero. In mattinata ci sarà anche l’esibizione del Gruppo Folklore del Roero. Alle 12.30 è in programma la gran braciolata mista (gradita la prenotazione), mentre il pomeriggio sarà dedicato ai piccoli con giochi e divertimenti vari. Alle 17.30 verranno liberati animali a cura del CRAS e del Museo Naturalistico del Roero.

Info e programma completo: https://www.facebook.com/ProLoco-Vezza-dAlba





A Montà d’Alba appuntamenti fino a lunedì 9, tra musica, sport e cucina tipica con “La Sagra di settembre”. Oggi, alle 15 sarà proposta una novità assoluta, Street workout, passeggiata fitness per le vie e il verde del paese (il costo è di 15 euro). A coronare una festa caratterizzata da tanta buona musica, alle 22, in piazza San Michele, ci sarà il concerto del gruppo Time out che proporrà i maggiori successi degli 883. La sagra si chiuderà lunedì, con la tradizionale fiera allestita nel centro del paese. Info: https://www.facebook.com/pg/proloco.monta





A Bergolo nel fine settimana è in programma la manifestazione “I sapori della pietra” con eventi culturali, musica, fuochi d’artificio ed enogastronomia. Oggi, domenica 8, alle 10, sarà celebrata la Messa al Teatro della pietra, seguita dalla consegna dei premi Fedeltà alla Langa, Bergolo borgo di pietra e Residenza d’artista 2019 (dedicato alla forma e al suono della pietra di Langa). Nel pomeriggio, alle 16, sempre al Teatro della pietra, andrà in scena il concerto tenuto dalla scuola civica musicale cortemiliese Vittoria Caffa Righetti.

Info: https://www.facebook.com/probergolo/





Anche quest’anno nel secondo weekend di settembre Barolo sarà in festa per uno degli eventi più attesi dell’estate, la “Festa di Barolo” che celebra “il re dei vini” e la grande produzione gastronomica delle Langhe. Oggi, a partire dalle ore 11.00, strade e piazze saranno gremite dai banchi degli espositori e dalle postazioni d’assaggio della fiera. Da mezzogiorno in avanti, dietro pagamento di un ticket, si potrà consumare un vero e proprio pasto gustando le prelibatezze piemontesi, il tutto accompagnato dai vini prodotti dai viticoltori di Barolo. L’Itinerario del Gusto sarà rallegrato dalla Barot Band con musica e canti popolari e dall’Associazione Bella Idea, che intratterrà i piccoli con giochi e scenette.

Nella giornata sarà possibile visitare le Cantine Marchionali del Castello Falletti dove ha sede l’Enoteca Regionale del Barolo, il Museo del Vino (WiMu) ed il vicino Museo dei Cavatappi.

Info e programma completo: www.barolodibarolo.com e http://www.comune.barolo.cn.it





Oggi a Cherasco torna l'appuntamento con lo storico Mercato dell'Antiquariato e del Collezionismo. In tutto il centro storico, nelle vie, sulle piazze e sotto gli antichi portici, centinaia di bancarelle proporranno oggetti di ogni tipo, rigorosamente d'antan: dai mobili ai tessuti, dalle ceramiche ai libri, attrezzi da lavoro, lampade, stoviglie, giocattoli e tanto altro ancora. Tutto il centro storico sarà interdetto al traffico, ma comodi ed ampi parcheggi gratuiti si troveranno a pochi passi dalle bancarelle. A disposizione ci sarà anche un'area camper attrezzata.

La giornata del Mercato è occasione anche per visitare la città, le sue bellezze architettoniche, i musei e le mostre d'arte e per degustare le tante eccellenze enogastronomiche del territorio: Barolo, la salsiccia di Cherasco al Barolo, i dolci Baci di Cherasco, il formaggio de "L Cravè" e tanto altro ancora. Info: https://www.comune.cherasco.cn.it

Si potrà anche visitare la sinagoga di via Marconi. Info: https://www.coopculture.it





Prosegue fino al 9 settembre a Bricco di Cherasco la Sagra dello gnocco fatto a mano. Oggi, domenica 8, alle 9,30 è in programma la festa religiosa con la Santa Messa solenne in onore di San Grato e la processione per le vie della frazione con la statua del Patrono. Durante la celebrazione ci sarà la benedizione degli zaini. Parteciperà la banda musicale Mons. Calorio della Città di Cherasco. Dalle 20,30 tutti a tavola dove tornano gli gnocchi, ma anche pesce e fritto misto. Alle 21,30 si ballerà con Sonia De Castelli (ingresso libero). Sarà a disposizione anche una ricca scatolata e un grandioso Luna Park e dalle 21.00 servizio bar e panini.

Prenotazioni cena: 331 9898238, info: https://www.facebook.com/ProlocoBricco/





A Dogliani, con l'avvicinarsi della vendemmia, arriva l'ultimo appuntamento di “La Bella Estate”, rassegna enogastronomica ispirata all'opera pavesiana.

Oggi, dalle ore 10.00 e per tutta la giornata, torna lo Sport in Piazza, un evento che vedrà riunire le associazioni sportive di Dogliani e non, con possibilità da parte del pubblico di mettersi in gioco provando gli sport più convenzionali e quelli più curiosi, riscoprendo anche i giochi tradizionali. Info: http://doglianiturismo.com/settembre-dogliani/





Tornano a Neive i tradizionali festeggiamenti di settembre con importanti novità nella programmazione degli appuntamenti.

Oggi, domenica 8 settembre, dalle ore 9.30 del mattino si svolgerà la prima “Giornata del Benessere” che offrirà, nel centro storico del paese, attività olistiche, yoga, massaggi, oltre a mercato bio e "vegan food"; è previsto anche sport e sono in programma attività per i bambini; dalle ore 11 e per tutta la giornata viene riproposto “Neive, Vino e…” curato dalla Bottega dei Quattro Vini, con forum e degustazioni di vini bio. Nel pomeriggio, dalle ore 15.30 e fino a sera, il “Neive Street Market” rappresenterà un’area di mercato con 20 stand con diverse merci e prodotti, oltre a street food, Dj set e musica live.

Info: http://www.comune.neive.cn.it e https://www.facebook.com/comuneNeive/





A Marene prosegue il Marene Fest: per oggi la Pro Loco ha in programma un’apericena in musica, a partire dalle ore 18, con aperitivi serviti presso il parco di Palazzo Galvagno, mentre sotto il Palafest è previsto il liscio (ingresso a pagamento) con i “Roeri”. I festeggiamenti si concluderanno lunedì 9 settembre. Info: https://www.facebook.com/prolocoMarene2/





Oggi prosegue a Fossano il 7° Raduno degli Alpini della Piana Cuneese con numerosi appuntamenti. Oggi, domenica 8 settembre, alle 8.30 l’ammassamento presso l’area del Foro Boario, a seguire l’Alzabandiera e dalle 9.00 la sfilata. Seguiranno le allocuzioni delle autorità, la Santa Messa con il Coro Alpino di Cervere e l’ammainabandiera. Alle 18.00 si chiuderà la manifestazione. Info e programma completo: www.comune.fossano.cn.it







L'estate non è ancora finita a Pian Munè di Paesana, con il rifugio a valle aperto tutti i giorni fino a questa domenica e il fine settimana fino all’8 dicembre. Seggiovia e rifugio in quota saranno aperti ancora per oggi, in particolare la seggiovia sarà operativa per il trasporto in quota dalle 9 alle 17. La baita in quota accoglierà i visitatori con piatti di polenta, taglieri e altre gustose proposte.

Al rifugio a valle ce n'è per tutti i gusti, dallo sport al relax: gli amanti del ciclismo potranno scegliere la zona come punto di partenza per un giro in mtb, o come punto di arrivo per una pedalata su strada; per una giornata di pura adrenalina Liberty Duck Avventure propone voli biposto in parapendio, un'esperienza unica nello splendido scenario della valle Po. Spazio anche relax con le sdraio e al divertimento per i bambini con l’area giochi e gli itinerari adatti ai più piccoli come il bosco “La Trebulina” o la visita alla Cava Abbandonata.

Tutto condito da buona musica e dagli apprezzati manicaretti sformati dalla cucina, con piatti del giorno, polente e grigliata. Info e prenotazioni +39 328 6925 406 e http://www.pianmune.it/





Questa domenica a Lemma, frazione di Rossana è in programma la Sagra dedicata alla patata e ai prodotti biologici coltivati in montagna. Durante la giornata saranno presenti espositori locali e delle zone limitrofe, inoltre sarà possibile degustare menù a base di prodotti locali presso la Trattoria della Posta e presso L'antica Locanda. La Sagra sarà aperta alle 9.30; alle 15.00 il pomeriggio sarà animato dalla musica occitana con i Lou Serpent e alle 15.30 dalla corale Voci del Tanaro.

Info: tel. +39 0175 64140, +39 349 4401 275 e https://www.facebook.com/prolocolemma2019/





A Lurisia nel fine settimana ci sarà la festa patronale del SS. Nome di Maria; oggi, domenica 8 settembre, alle 12,30 ci sarà la raviolata in piazza presso il piazzale PalaTerme (18 € bevande escluse), alle 17,30 processione solenne per le vie del paese, alle 18 Messa.

Info e programma completo: https://www.facebook.com/lurisia.insieme





A Vicoforte Mondovì, prosegue oggi e domani, in occasione della “Festa della Natività di Maria Santissima”, la tradizionale Fera ‘d la Madòna con circa 700 bancarelle che circonderanno il Santuario dalle 9 del mattino fino alle 19. È una delle fiere più grandi e frequentate del Piemonte, occasione di incontri e scambio con la mostra mercato del bestiame, la fiera dei cavalli e quella dei piccoli animali, l’esposizione macchine agricole, di auto e il luna park.

L’area interessata oggi dalla Fiera ha uno sviluppo di circa 12 ettari su cui si riverseranno, in questi giorni di festa, oltre 200.000 persone.

Previste anche le cerimonie religiose: oggi, domenica 8 settembre alle ore 8.30 arrivo della processione votiva di Mondovì e Vicoforte. Alle ore 16 Messa in suffragio di tutti i benefattori defunti.

Un’imponente macchina organizzativa si muoverà anche dal punto di vista della sicurezza: per questo motivo verrà chiusa al traffico la statale 28, dalle 8 di sabato alle ore 22 di lunedì, così come l’area attorno al Santuario. Info: https://www.comune.vicoforte.cn.it







Questo fine settimana è in corso la festa patronale del Santuario di Monserrato a Borgo San Dalmazzo, con appuntamenti ed iniziative che termineranno nel pomeriggio di lunedì 9 settembre. Oggi, al mattino sono in programma le cerimonie religiose; dalle ore 9 mercatino dell’artigianato e mostra fotografica “Passeggiata partigiana” in collaborazione con Anpi di Borgo San Dalmazzo e Valli. Alle 12 è prevista la consegna della Costituzione ai diciottenni, alle 15: “Tra natura e fantasia”, laboratori per bambini (dai 4 ai 7 anni). Dalle ore 15.30 pomeriggio danzante liscio e occitano con le fisarmoniche della val Vermenagna, alle 16.30 ci sarà lo spettacolo Mago Budinì, alle 18 è prevista l’estrazione lotteria per il restauro tetto del Santuario, alle 19 la polentata e alle 21 in programma il concerto Monserrato Live Festival.

Info: https://www.facebook.com/UfficioTuristicoBorgoSanDalmazzo/







Si svolgerà con appuntamenti fino al 20 settembre la 92^ Sagra di San Sereno, con la Mostra Regionale Ortofrutticola “Città di Cuneo”, in frazione San Rocco Castagnaretta. L'evento trova la sua sede naturale nella zona degli Orti di Cuneo, area di produzione della "carota di San Rocco Castagnaretta", Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT) e ormai da qualche anno simbolo della manifestazione.

Lungo viale San Sereno sarà esposto il meglio della produzione dell'annata agricola, il tutto in un unico padiglione coperto. Un posto speciale sarà riservato ai Consorzi di tutela: tra cui porro di Cervere, aglio di Caraglio, patata di Entracque, fagiolo Cuneo, mela rossa, patata piatlina e ciarda della Valle Grana. Lungo la via di accesso a piazzale Don Marro saranno sistemati i banchetti dei produttori agricoli, mentre via Demonte ospiterà una sorta di piccolo "museo" della tradizione agricola, con esposizione di attrezzature e macchinari d'epoca.

Tanti gli eventi a corollario della Sagra: oggi, domenica 8, dalle 10 esposizione di auto e moto d’epoca; alle 15 musica con la Street band Prisma Banda. Alle 15.30, l’Accademia dei giocatori insegnerà a divertirsi con vari giochi da tavolo; sul piazzale della chiesa, animazione e balli country. Alle 16, in via Aisone, il gruppo musicale “Gli amis d’- Steu” presenterà canzoni popolari con la corale. Dalle 17.30, al centro incontri, polentata. Alle 21 sul piazzale della media, musica coi QuartEna. Banco di beneficienza aperto durante il periodo dei festeggiamenti.

Info: https://www.facebook.com/Sagra-di-San-Sereno







Si terrà fino al 14 settembre la festa patronale a Madonna dell'Olmo, frazione di Cuneo.

Questa domenica, dalle 9 il via alla “12 Ore di Sport” con tornei di beach volley, calcio a 5 e petanque. Alle 10 raduno ed esposizione di auto d'epoca in memoria di Beppe Dutto e di rapaci della Compagnia Majestic Falconry. Alle 15 spettacolo di falconeria, alle 18 Eucarestia seguita da processione per le vie della frazione. In serata pizza party e concerto dei “Samarcanda”, omaggio a De Andrè, Vecchioni e De Gregori. Info: https://www.facebook.com/ProLocoMdO





Festa patronale anche a San Defendente di Cervasca dedicata alla natività di Maria Santissima.

Oggi Messa solenne alle 10.30, al termine della quale l’associazione San Defendente 2000 offrirà l’aperitivo sotto il tendone della sede. Nel pomeriggio inizieranno gli intrattenimenti popolari: alle 14 la gara a petanque a gironi con bocce vuote, la cosiddetta “Lui, lei e l’altro” (iscrizione 6 euro). Alle 16.30, per tutti i bambini, “Zirin Zirin”: lettura animata e interpretazione di favole in musica a cura dell’associazione “Mano nella mano”. Alle 19.30 ci sarà la serata gastronomica e musica con il gruppo Lou tapage. Info: https://www.facebook.com/ass.sandefendente2000





Festa Patronale anche a Bosco di Busca fino a domani organizzata dalla Pro loco.

Oggi alle 12.00 aperitivo offerto dalla Pro Loco nel campo sportivo, alle 12.30 grande fritto misto alla piemontese. Alle 17.00 spettacolo dei Clown Eso Es e a seguire giochi popolari. A partire dalle 18.45 Aperibosco. Info: https://www.facebook.com/prolocoboscodibusca/





Spettacoli, eventi culturali e appuntamenti musicali





Anche oggi le vie e le piazze di Bra diventeranno il palcoscenico per il festival “Di Strada in Strada” e per la festa nazionale del gioco itinerante “Ludobus Sì”. Il festival “Di strada in strada” è un appuntamento con l’arte di strada: niente palchi, nessuna grande struttura, zero tribune, ma soltanto un cerchio in terra, l’artista al centro, il pubblico intorno, il “cappello” a ricompensare emozione e sorrisi. Oggi, domenica 8 settembre, sarà una giornata (ore 10 - 19) dedicata in particolar modo a famiglie e bambini: il festival Di Strada in Strada sarà affiancato dalle giocose proposte della Festa nazionale del Gioco itinerante ‘Ludobus Sì’. A partire dalle 10 in Corso Garibaldi e piazza XX Settembre decine di ludobus provenienti da tutta Italia metteranno a disposizione di grandi e piccini il necessario per divertirsi.

In piazza Caduti per la Libertà ci si divertirà con le esibizioni a cappello dei Finti Camerieri (ore 11, replica ore 14 e 19), con le clownerie e giocolerie culinarie di Raoul Gomiero in Menù completo: la Pizza Comedy! (ore 12, replica ore 15 e 17) e con i romantici-utopici vortici di divertimento creati dagli hula hoop di Andreanne Thiboutot (ore 16, replica ore 18), già collaboratrice del prestigioso Cirque du Soleil. Info e programma completo su www.turismoinbra.it.





Questo fine settimana a Bra sono in programma anche i festeggiamenti del Santuario della Madonna dei Fiori; oggi, alle 10.30 solenne celebrazione presieduta dall’arcivescovo di Torino e dall’Ispettore dei Salesiani e alle 16 la processione guidata dal vescovo di Ivrea, che presiederà anche la Messa di chiusura alle 18.

Info: https://www.facebook.com/SantuariodellaMadonnadeiFioriBra/





“Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi” è il titolo del Pavese Festival 2019, la rassegna che ogni anno porta sulle colline di Santo Stefano Belbo i grandi interpreti della musica, dell’arte e della letteratura italiani. Oggi, alle 10.17 arriverà alla Stazione ferroviaria il treno storico che partirà da Torino Porta Nuova alle 7.44 ed effettuerà una fermata ad Asti.

Info: www.fondazionefs.it

Alle ore 10.30 e alle 14.30 Performance di Daniela Febino e Collettivo Scirò, alle ore 17.30 Cristiano Godano dei Marlene Kuntz dialogherà con Alessandra Morra tra parole e musica.

Alle ore 21.30, in Piazza Confraternita Bastasse il cielo, il nuovo album di Pacifico, un viaggio tra ispirazione, creatività, musica e parole. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. In caso di pioggia si terranno presso la Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo. Il programma è suscettibile di variazioni. Info e programma completo: info@fondazionecesarepavese.it





Il Gruppo Storico del Saluzzese riproporrà anche oggi a Saluzzo la Rievocazione storica “Un giorno a Saluzzo accadde…”, allo scopo di far rivivere i fasti, la storia e le alterne vicende legate alla corte dei Marchesi di Saluzzo. La rappresentazione si svolgerà presso il parco di Villa Aliberti (parco Pietro Gullino) dove saranno allestiti gli accampamenti medievali da parte dei gruppi storici presenti; si potrà assistere a duelli di scherma storica, tornei di tiro con l’arco, momenti di giocoleria e danze medievali. Il sabato sera, dalle 21, il Gruppo Storico del Saluzzese farà rivivere una vicenda del glorioso passato della città ed in chiusura alla rievocazione si potrà assistere ad un grandioso spettacolo di fuoco. Questa mattina ci sarà la messa officiata all’interno dell’accampamento medievale e nel pomeriggio la manifestazione proseguirà con il torneo di tiro con l’arco storico “Fontana della Drancia”. A seguire si terrà il carosello equestre con la partecipazione di una quindicina di cavalieri. Info: pagina Facebook Gruppo Storico del Saluzzese.





Ad Ormea oggi è in programma “Antiquariato del cuore”, mostra mercato nel centro storico, dalle 9 alle 19; proseguirà anche la manifestazione “La Fisarmonica nel cuore”, 3º raduno di fisarmoniche e fisarmonicisti in Alta Val Tanaro dalle 10, “Musica libera” per il borgo”, alle 15,30 gran concerto finale, alle 18,30 merenda sinoira

Tutte le manifestazioni sono a ingresso libero. Info: https://www.comune.ormea.cn.it





A Upega continua anche oggi “UFF – Upega Folk Festival”, festival di musica occitana e non solo che radunerà centinaia di appassionati di musica e danze folk in uno dei luoghi più suggestivi della Valle Tanaro. Concerti e campeggio saranno totalmente gratuiti.

Numerose anche le attività collaterali proposte durante il festival: da stage di danza e di strumenti tenuti dai musicisti del festival al teatrino dei burattini e altre attività per i più piccoli, fino all'incontro sulla pastorizia e l’escursione letteraria con la scrittrice e allevatrice Marzia Verona in programma oggi: partenza alle ore 9.30 dalla frazione di Carnino Inferiore per una camminata fra pascoli e grotte di circa 500 metri di dislivello e della durata di circa 4 ore inframmezzata da letture e chiacchiere. Al termine, spuntino per tutti a base di prodotti locali presso la Foresteria di Carnino. L'escursione è gratuita, ma è meglio prenotare in anticipo per ragioni organizzative: info@parcoalpimarittime o 0171 976800 – 334 3127171.

Info presso Locanda d'Upega e https://www.facebook.com/upegafolkfestival





Iniziative solidali

Ad Alba Piazza Duomo è pronta ad accogliere gli amanti dei cruciverba per uno scopo benefico. Oggi, domenica 8 settembre, dalle 21, Planet Party proporrà un’iniziativa curiosa che trasformerà la piazza in un cruciverba dal vivo, con tre squadre di tre elementi pronte a sfidarsi per riempire tutte le caselle e aggiudicarsi i premi in palio (montepremi fino a 1000 euro e altri premi minori). Ad accompagnare la serata, la musica e le voci di Renato Casti, Luigi d’Alba, Raffaella Chiarle, Giuliano Rigo, Bruno Roggero e Barbara Uhl. La serata sarà a offerta libera e il ricavato dell’evento verrà destinato alla Collina degli Elfi di Craviano, che si occupa di assistere i bambini reduci da una terapia oncologica e le loro famiglie. Info: https://www.facebook.com/lacollinadeglielfi





Per oggi, domenica 8 settembre a Novello, alle ore 14,30, il Rotary Club di Alba dà appuntamento per la camminata non competitiva organizzata in memoria del dottor Salvino Camera; il ricavato servirà a sostenere la Scuola infermieri dell'Ospedale di Wamba, a circa 300 km da Nairobi. La quota di partecipazione è di euro 20. Il ritrovo sarà al piazzale del campo sportivo all'ingresso di Novello. Al termine è prevista l’Apericena organizzata con la collaborazione della Pro loco di Novello. L'iniziativa è stata sostenuta nel corso di questi anni dalla Fondazione Ferrero e dal Rotary Club di Alba. Informazioni e prenotazioni: alba@rotary2032.it Ezio Porro (Presidente Rotary Club di Alba) 335 679 2168 Roberto Reggio 335 8097325) e www.rotaryalba.org/memorial-salvino-camera-8-settembre-2019





Sportabili, sodalizio che dà oggi la possibilità a oltre 250 persone con disabilità di vivere le emozioni dello sport in tredici discipline diverse, per questa mattina ha organizzato una corsa e camminata non agonistica, che prende il titolo “Sportabili in movimento”. L’evento, aperto a tutti, si terrà a Roddi con ritrovo e iscrizione dei partecipanti nel piazzale in via Cavallotto a partire dalle 8.30, e partenza alle 10 dal lago roddese San Vito, che si trova a circa mezzo chilometro di distanza. Sono previsti due percorsi differenti: 9,5 chilometri per i più allenati e due chilometri alla portata di tutti. Il tracciato sarà prevalentemente pianeggiante e all’arrivo ci saranno le premiazioni e a seguire aperitivo per tutti gli iscritti; ai partecipanti sarà consegnato inoltre un pacco gara con alcuni gadget. Al fine di agevolare l’organizzazione, per i gruppi è consigliata la preiscrizione, che si effettua contattando la segreteria di Sportabili al numero 366-99.43.748 o scrivendo a info@sportabilialba.org.

Altre info: http://sportabilialba.org/ e https://www.facebook.com/sportabilialbaonlus/





In Valle Po, i gestori del Rifugio Quintino Sella al Monviso in collaborazione con Cecy Onlus, con il supporto delle associazioni dal Monviso al Brasile Onlus , Progetto Nepal Mario Vallesi Onlus, organizzano per oggi una festa solidale per conoscere, fra musiche, danze e degustazioni, l'associazione e le sue attività. L’evento è in programma dalle 13 nel rifugio, con degustazione di formaggi, vini, musiche e danze. “I sociu d’la bira” offriranno la loro musica: il loro è un cantare semplice di antiche melodie sovente spiritose. I formaggi sono offerti dalle Fattorie Osella e i vini dall’azienda vitivinicola Le Marie di Barge. Degustazione formaggi e vino: a 3 euro; piatto di polenta e caffé: 14 euro. Gli utili e le offerte raccolte saranno destinati al progetto di costruzione della casa famiglia “Dil Kumari” in Nepal, in via di completamento, che potrà accogliere oltre 30 bambini in gravi situazioni di degrado e abbandono. I bimbi avranno così vestiti, letti per dormire, servizi igienici, pasti caldi, delle persone adulte che si prendono cura di loro.

Info: http://www.cecyonlus.org/festa-al-quintino-sella-8-settembre-2019/