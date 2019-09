Sampeyre: tutto pronto per la "Camminata senza frontiere"

Domenica 15 settembre si svolgerà a Becetto la tradizionale “Camminata senza frontiere”, sesto memorial di Rita.

La camminata, a passo libero, è aperta anche agli amici a quattro zampe.

Ritrovo alle ore 9 in piazza a Becetto, partenza alle ore 9,30. Alle ore 13 polenta party con salsiccia, farmaggi e bevande, il tutto preparato in modo encomiabile dalla Pro loco di Becetto. Iscrizioni alla sola camminata al costo di euro 7; polenta party euro 8 per gli adulti ed euro 5 per i bambini.

Si possono scegliere due percorsi di sei e dodici chilometri, con tre punti di ristoro. Scaldacollo offerto ai primi 250 iscritti.

Estrazione di premi per tutti i possessori di pettorale. Madrina della manifestazione sarà la campionessa olimpica Stefania Belmondo.

Le iscrizioni possono essere fatte per via mail, via telefonica e sul luogo della partenza fino a trenta minuti prima del via.

Riferimenti: Silvia Perona 348649875/silvia.perona@libero.it

Mario Colmo 3478714762 isognideibambini@gmail.com

Punti di iscrizione: GIUGGIA SPORT – Via Sant’Andrea 35 SAVIGLIANO PANETTERIA MELLANO – Via Vittorio Emanuel 15 SAMPEYRE

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alle associazioni “ I sogni dei bambini – onlus” per un progetto in Congo e a “Progetto Nepal Mario Vallesi” per un progetto un Nepal.