Massimo Ferraresi, il "restauratore volontario" di Montà

Da sempre ha la passione artistica per i dipinti su tela, i disegni e le decorazioni avendo lavorato da una vita come artigiano. Massimo Ferraresi, nato il 17 novembre 1948 a Ferrara (70 anni) residente a Montà, ex presidente della Pro Loco per cinque anni, volontario alla Casa di Riposo Divina Misericordia di Montà, di sua iniziativa ha restaurato in forma gratuita le lapidi presso la Croce Luminosa al Santuario di San Giacomo dei Piloni e la lapide bianca all'ingresso del cimitero montatese.