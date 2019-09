Ascensore inclinato di Cuneo sempre più green: l'impianto tra i progetti pilota per migliorare l'efficienza energetica

Giovedì 12 settembre, alle ore 14,30, presso la Casa del Fiume (via Porta Mondovì 11 A) a Cuneo, si terrà la presentazione pubblica del progetto finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del programma Interreg Central Europe “Store4HUC – Integration and smart management of energy storages at historical urban sites”, di cui il Comune di Cuneo e il parco tecnologico e scientifico torinese Environment Park sono partner.

Il progetto, a cui partecipano enti e istituzioni di 5 Paesi europei, si pone come obiettivo principale lo sviluppo di sistemi di approvvigionamento energetico sostenibili nei centri storici cittadini, capaci di abbattere le emissioni grazie all’utilizzo di sistemi di produzione di energie rinnovabili collegati a sistemi di stoccaggio energetico.

A Cuneo è localizzata una delle azioni pilota, che verrà progettata e realizzata nei prossimi mesi.

L’intervento interesserà l’ascensore panoramico inclinato che collega piazza Galimberti e il centro cittadino con la zona delle piscine nella parte bassa della città. Il nuovo sistema di approvvigionamento rinnovabile e di accumulo energetico che si intende realizzare avrà un’immediata ricaduta sul territorio: non solo sarà riqualificata un’infrastruttura significativa della città, ma al contempo è atteso un miglioramento complessivo dell’efficienza energetica proveniente da fonti rinnovabili con una conseguente diminuzione dei costi.

Le altre azioni pilota sono localizzate a Weiz (Austria), a Lendava (Slovenia) e a Zabok (Croazia).

I benefici di questi primi esperimenti urbani vanno analizzati anche in un quadro più ampio e internazionale. L’obiettivo a lungo termine del progetto “Store4HUC” è infatti quello di proporre esempi virtuosi, adattabili anche in altre realtà italiane ed europee e capaci di contribuire sensibilmente a migliorare e arricchire le strategie di pianificazione urbanistica in un’ottica più green, cercando il giusto compromesso tra vincoli storico architettonici ed esigenze di sostenibilità ambientale.





L’invito a partecipare alla presentazione è rivolto a tutta la cittadinanza.

Per informazioni telefonare allo 0171 444566 o scrivere a silvia.agnello@comune.cuneo.it.