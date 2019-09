Aspettando i Giochi del Giappone, parlerà albese la pista ai Campionati Mondiali di Atletica al via in Qatar

Nell’attesa di prendere parte alla sua 12ª Olimpiade consecutiva (Giappone 2020), Mondo Spa si toglie nuove soddisfazioni nell’ambito delle speciali pavimentazioni studiate per lo sport apprestandosi a raccogliere l’ennesima conferma di una leadership di mercato che dura ormai dai Giochi di Montreal del 1976: i primi che videro l’azienda del Gallo quale fornitore ufficiale della Iaaf, l’associazione internazionale delle federazioni di atletica leggera, l’organismo internazionale cui fa capo l’organizzazione delle principali competizioni mondiali nella regina degli sport.



Mondotrack Ws, l’innovativa pista concepita nei laboratori di ricerca e sviluppo posti ai piedi delle Langhe, sarà infatti protagonista della 17ª edizione dei Campionati Mondiali di Atletica Leggera, che si svolgeranno dal 27 settembre al 6 ottobre prossimi al Khalifa International Stadium di Doha, in Qatar.



"Siamo orgogliosi di aver partecipato alla trasformazione dello stadio, il primo al mondo a essere insignito con 4 stelle dal Sistema di valutazione della sostenibilità globale - spiega Maurizio Stroppiana, direttore generale di Mondo Spa –. Oltre all'innovativo colore rosa e alle prestazioni tradizionali per l'atletica, la nostra pista Mondotrack Ws è certificata 'Greenguard Gold' per le sue basse emissioni di composti organici volatili (Cov), che contribuiscono efficacemente a ridurre al minimo l'impronta ecologica dell’impianto. Elogiamo l'impegno del Qatar per la sostenibilità, e ringraziamo la Iaaf, Wch Doha 2019 e Aspire Zone Foundation per condividere con Mondo la stessa visione per un futuro sostenibile”.



Mondo lavora a stretto contatto con atleti professionisti e università internazionali al fine di individuare le caratteristiche ideali per le superfici delle piste utilizzate nelle competizioni di alto livello. Grazie a questa collaborazione, Mondo ha trasformato le esigenze specifiche degli atleti in nuove tecnologie e le ha applicate a Mondotrack Ws, già utilizzata per le Olimpiadi di Rio 2016 e ora ottimizzata per i Giochi di Tokyo 2020 .



“Mondo è quanto mai focalizzata ad aiutare gli atleti dell'atletica leggera nel miglioramento delle loro prestazioni – continua Stroppiana –, non solo perché vogliamo fornire le condizioni ottimali della superficie, ma desideriamo inoltre contribuire affinché gli atleti riescano a registrare i migliori tempi di sempre durante una delle competizioni più grandi ed entusiasmanti al mondo".





SUPERFICIE CLIMATIZZATA

PER RENDERE AL MEGLIO

CON OGNI TEMPERATURA



La superficie della pista principale installata in Qatar è di 8.876 mq, ed è stata consegnata allo Stadio Internazionale Khalifa in 681 rotoli nel gennaio 2018. La temperatura media giornaliera durante il periodo di installazione era di 30 gradi Celsius. Due installatori professionisti di Mondo, coadiuvati da una squadra di 4 installatori locali (del rivenditore Mondo), hanno installato la pista in soli 40 giorni.



La pista di riscaldamento è stata installata nell'estate 2019. La sua superficie è di 7.394 mq. La temperatura media giornaliera durante il periodo di installazione era di 45/48 gradi Celsius. La pista di riscaldamento è stata consegnata in 376 rotoli. Due installatori professionisti di Mondo, coadiuvati da una squadra di 4 installatori locali (del Rivenditore Mondo), hanno installato la pista di riscaldamento in soli 30 giorni.



Tutti questi dati confermano il fatto che le superfici delle piste Mondo sono prefabbricate in un ambiente di fabbrica controllato. A differenza delle superfici con colata in opera, le superfici delle piste Mondo non sono influenzate dalle condizioni climatiche durante l'installazione. Grazie a questa peculiarità, la pista principale e la pista di riscaldamento garantiranno le stesse caratteristiche di prestazione a prescindere dalle condizioni di installazione del tutto diverse.



Durante i campionati, la pista principale sarà climatizzata, mentre non lo sarà la pista di riscaldamento. Le superfici delle piste Mondo sono formulate specificatamente per garantire lo stesso grip e prestazioni elastiche nella più ampia gamma di temperature.



In totale sono state utilizzate 244 tonnellate di gomma e 1.057 rotoli che misurano 1,22 metri (larghezza) per 15 metri (lunghezza), con un peso di 200 kg ciascuno, spediti dall’Italia a Doha.



Per la prima volta in assoluto una competizione di atletica mondiale ai massimi livelli si svolgerà su una pista di colore rosso e rosa. L’esclusiva pista è stata fabbricata appositamente da Mondo per soddisfare le esigenze estetiche distintive dei campionati di Doha 2019, cui Mondo fornisce anche le attrezzature sportive.